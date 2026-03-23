Capturan a mujer que llevaba base de coca en prótesis mamarias falsas en vías del Valle

Valle del Cauca

Una mujer fue capturada por la Policía cuando transportaba más de 2,6 kilos de base de coca ocultos en prótesis mamarias falsas, durante un operativo en la vía Cali–Andalucía.

El operativo se registró a la altura del municipio de Buga, donde uniformados de Tránsito y Transporte inspeccionaban un bus de servicio público que cubría la ruta hacia Bogotá. Durante la verificación, los policías detectaron un abultamiento inusual en el pecho de una de las pasajeras, lo que llevó a una revisión más detallada.

“Marcela Larco de 28 años se movilizaba como pasajera de un bus de servicio público. Los uniformados de nuestra sección de tránsito y transportas abordan a los pasajeros y a esta mujer en específico. Nuestra uniformada le realiza el registro encontrándoles unos implantes mamarios falsos y en su interior esos paquetes de este estupefaciente” detalló, la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del departamento de Policía en el Valle.

La mujer de 28 años, quien tiene antecedentes por varios delitos entre ellos hurto y falsedad personal, fue dejada a disposición de la fiscalía y deberá responder por el delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes.