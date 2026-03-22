Ya fue restablecido el servicio de agua en la comuna del Café en Pereira

Pereira

Luego de 48 horas de trabajo continuo, fue normalizado en su totalidad el servicio de agua potable en la comuna del Café, en Pereira, tras la emergencia que dejó a más de 35 mil ciudadanos sin suministro.

La empresa Aguas y Aguas de Pereira confirmó que la red de acueducto ya opera con normalidad, luego de culminar las labores de reparación en la tubería de 16 pulgadas que había resultado afectada tras un incendio de cobertura vegetal, que habría sido ocasionado por terceros, y que generó una fractura en la tubería, afectando el abastecimiento en una de las zonas más pobladas de la ciudad.

Desde el momento en que se reportó la emergencia, equipos técnicos iniciaron intervenciones permanentes que permitieron avanzar en la recuperación del sistema antes de lo previsto.

“A toda la Comuna del Café y a la opinión pública en general les queremos informar que ya el servicio se encuentra normalizado en un 100 %, seguimos con aperturas de válvulas, se pueden presentar en los sectores altos, bajas presiones, sin embargo, ya contamos con normalización del servicio”, afirmó Mónica Saldarriaga, gerente de Aguas y Aguas de Pereira.

Entre las acciones desarrolladas estuvieron la apertura gradual de válvulas, el llenado controlado de la red, así como obras de estabilización como la protección de la tubería con sacos de arena y la construcción de estructuras de anclaje en concreto.

Con la finalización de los trabajos, el servicio quedó restablecido en todos los sectores de la comuna del Café, beneficiando a los usuarios que se habían visto afectados.

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