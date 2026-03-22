Sentido mensaje desde Millonarios a Santiago Castrillón y su familia: “Este triunfo es para ti” / @MillosFCoficial

Complicado día para Millonarios. Si bien se logró una victoria importantísima por 1-4 sobre Once Caldas en la duodécima fecha de la Liga Colombiana, en la mañana se dio a conocer que el juvenil Santiago Castrillón se desvaneció en medio de un partido del equipo sub-20.

El mediocampista de 18 años, que recibió su primera convocatoria en octubre del 2025 de la mano de Hernán Torres, fue trasladado a un centro hospitalario al norte de Bogotá, en donde “recibió maniobras de reanimación y atención médica especializada”.

Sentido mensaje desde Millonarios a Santiago Castrillón y su familia

A la espera del parte médico del jugador, tanto el entrenador Fabián Bustos como el defensor Édgar Elizalde le mandaron un mensaje de fuerza y apoyo a su compañero. Asimismo, le dedicaron la victoria obtenida en el Palogrande de Manizales.

Durante la conferencia de prensa, el técnico argentino sentenció inicialmente: “Quiero mandar un mensaje para un jugador nuestro, que tuvo un tema de salud muy importante en un partido. Castrillón es un chico que entrena con nosotros, que está todas las semanas. Que Dios lo bendiga y se siga recuperando. Fuerza a su familia”.

Por otro lado, el zaguero central uruguayo comentó: “Mandarle mucha fuerza a Santi y a la familia. Estamos con él y este triunfo es para él, más que nada”.

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Victoria de Millonarios sobre Once Caldas

Por otro lado, el técnico Bustos se mostró satisfecho por el trabajo de sus dirigidos en la capital caldense frente a un rival que, según contó, es de los más complicados del campeonato colombiano.

“Todos sabemos lo bien que juega Once Caldas, la cantidad de jugadores que tiene, lo concentrados que debíamos estar para nublar un montón de cosas, porque es un equipo muy versátil con mucha velocidad ofensiva”, señaló en pricipio.

Y complementó respecto al orden de los jugadores a lo largo de los 90 minutos: ”Una victoria importantísima, un trabajo táctico de diez puntos en el que anularon a uno de los equipos que más goles hacen. Estoy agradecido con el grupo y trato de seguir mejorando. Es todo mérito de los chicos”

Finalmente, a modo de autocrítica, Bustos analizó que en el primer tiempo “no estábamos finos con la pelota”, especialmente a la hora de entregar en campo contrario. Ahora bien, de haber iniciado de la misma manera en que se terminó el duelo, “podríamos haber abierto el marcador antes”.

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Vea acá la rueda de prensa completa de Fabián Bustos