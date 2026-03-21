Jugador de Millonarios, Santiago Castrillón, en UCI tras desvanecerse en un partido en Bogotá

El futbolista Santiago Castrillón de 18 años, integrante de la categoría sub-20 de Millonarios, permanece en una unidad de cuidados intensivos en Bogotá, luego de sufrir un desvanecimiento durante un partido disputado este sábado 21 de marzo.

De acuerdo con información que conoció Caracol Radio, tras el incidente, el jugador presentó un episodio en pleno compromiso que disputaban ante Independiente Santa Fe, lo que obligó a su traslado inmediato en ambulancia a la Clínica La Colina.

“Una vez en la clínica, el deportista recibió maniobras de reanimación y atención médica especializada”, confirmaron testigos. Actualmente, se encuentra en estudio y bajo monitoreo en la UCI.

Hasta el momento, el club no ha entregado mayores detalles sobre su estado de salud, aunque se confirmó que el jugador está siendo atendido por un equipo médico especializado y se esperan detalles de su evolución.

Santiago Castrillón es nacido en el año 2007, en Bucaramanga. Desde los doce años salió del Club Águilas Doradas de Santander, equipo del que fue fichado por Millonarios y al que llegó en el 2021.

Es volante, actualmente usa el dorsal 10 y en octubre del 2025 recibió su primera convocatoria con el equipo profesional, dirigido en ese momento por Hernán Torres.

Familiares, amigos y allegados piden orar por su salud.