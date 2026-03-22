Selección Colombia: estos son los primeros jugadores en unirse a la concentración en Estados Unidos / FCF

¡Comienza la concentración de la Selección Colombia en los Estados Unidos! El cuadro nacional empieza a sumar piezas de cara a los amistosos correspondientes a la Fecha FIFA del mes de marzo.

Es preciso recordar que la Tricolor enfrentará con la Croacia de Luka Modric el jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando y tres días después, el domingo 29, se medirá con la Francia de Kylian Mbappé en Washington D.C.

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Primeros jugadores en unirse a la concentración de la Selección

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó que el sábado 21 de marzo llegaron los primeros cinco futbolistas a la concentración que se adelanta en Orlando, Florida.

Los primeros en arribar a suelo norteamericano fueron Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jefferson Lerma (Crystal Palace) y Daniel Muñoz (Crystal Palace); a segunda hora el turno fue para Yerson Mosquera (Wolverhampton) y Johan Mojica (Mallorca).

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Es preciso recordar que Dávinson, Lerma, Muñoz y Mosquera tuvieron la fortuna de no tener actividad con sus equipos este fin de semana, razón por la que se pudieron desplazar sin inconvenientes. Entretanto, Mojica jugó a primera hora del sábado, entonces logró llegar a tiempo a la concentración.

La idea es que los 21 futbolistas restantes de la convocatoria se terminen de agrupar en suelo norteamericano hasta el próximo martes 24 de marzo.

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