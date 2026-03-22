Jose Mourinho, a los pies de Richard Ríos tras brillante actuación en goleada del Benfica: esto dijo / Getty Images

Richard Ríos fue la gran figura del Benfica en la goleada 3-0 sobre Vitória Guimaraes, durante la jornada 27 de la Primeira Liga de Portugal. El volante colombiano se despachó con dos asistencias y llega de la mejor manera a los amistosos que tiene por delante la Selección Colombia.

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El volante antioqueño fue titular este sábado 21 de marzo y en cuestión de minutos logró ser influyente en el marcador. Cumplido el cuarto de hora, robó un balón en salida rival y avanzó a pura potencia por sector derecho hasta que le cedió el balón a Gianluca Prestianni, quien definió cruzado; más adelante, a los 55′, nueva recuperación alta de Ríos para el sutil pase al goleador Vangelis Pavlidis, que marcó sin mayor oposición.

Triunfo de vital importancia para las Águilas, que se van al parate internacional estando a tan solo cuatro puntos del líder Porto. La lucha por el título liguero está imperdible.

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Jose Mourinho, a los pies de Richard Ríos

Durante la conferencia de prensa posterior alencuentro, el entrenador Jose Mourinho se deshizo en elogios hacia Richard Ríos, especialmente por la entrega e intensidad mostrada a lo largo de los 90 minutos.

En primera instancia reveló el DT que tenía dudas sobre qué jugador ocuparía el puesto como defensor central, teniendo en cuenta las bajas en dicha zona del campo. “Entre Enzo (Barrenechea) y Ríos no había duda de quién iría como central. Uno es más cerebral (Enzo) y el otro (Richard Ríos) más impulsivo y emocional“, comentó.

Y sobre la labor del antioqueño, no escatimó en halagos: “Se vio en el excelente trabajo que hizo en el mediocampo, recuperando la posesión y decantando el partido a nuestro favor”.

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