Video: Jhon Córdoba celebra su convocatoria a la Selección Colombia con póker en Rusia

Jhon Córdoba festeja uno de sus cuatro goles con Krasnodar / Instagram: Krasnodar.

Jhon Córdoba fue la gran figura del Krasnodar en la paliza 5-0 sobre el Pari Nizhniy, juego válido por la fecha 22 de la Liga Premier de Rusia. El delantero chocoano anotó un póker.

Le puede interesar: Novedades y ausencias en convocatoria de Selección Colombia

La cuenta de Córdoba comenzó a los 5 minutos del encuentro, rematando de cabeza un centro desde el costado izquierdo del campo de Joao Pedro Fortes.

A los 12 minutos, nuevamente dijo presente Córdoba para ampliar la diferencia a favor del equipo de casa. El atacante solo tuvo que empujar al fondo de la red un centro de Nikita Krivstov, otra vez desde la banda izquierda.

El tercero del partido y el tercero de la cuenta personal de Córdoba cayó a los 49 minutos del juego. Un pase entre líneas de Eduard Sperstain para anticiparse a su marcador y enviando la pelota al fondo ante la salida del portero.

Al minuto 85, Jhon Córdoba selló el triunfo del Krasnodar y su noche estelar con el cuarto gol de la noche y el 5-0 definitivo, aprovechando un error defensivo de los contrarios para recuperar la pelota en el último cuarto y vulnerar una vez más al portero Nikita Medvedev.

Con esta actuación estelar, Córdoba llegó a 13 goles en la presente Liga de Rusia, pasando a comandar la tabla de goleadores en el presente campeonato, seguido del salvadoreño Brayan Gil, con 12 tantos.

El delantero de 32 años se estará sumando a la concentración de la Selección Colombia en los próximos días, para los juegos amistosos ante Croacia y Francia, los días 26 y 29 de marzo, respectivamente.