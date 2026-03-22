Golazo de Jhon Arias en victoria de Fluminense sobre Sao Paulo en el Brasileirao: véalo acá. (Photo by Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images) / Sports Press Photo

¡Jhon Arias se va tomando confianza en Brasil! Este sábado 21 de marzo, el atacante chocoano consiguió su segundo gol con la camiseta de Palmeiras y lo hizo en el triunfo 2-0 sobre Sao Paulo, durante la octava fecha del Brasileirao.

A los cinco minutos de arrancar el encuentro, Arias adelantó al equipo tras protagonizar un rápido contraataque, señal de que el colombiano finalmente empieza a adaptarse pese a las dudas iniciales.

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El atacante marcó su primer gol para el Palmeiras esta semana contra el Botafogo, después de seis partidos en blanco desde que fue fichado por una suma millonaria procedente del Wolverhampton inglés, y ahora repitió la dosis. Véalo acá:

Aunque el São Paulo dominó la posesión del balón, no consiguió transformar eso en oportunidades de gol claras y se vio constantemente a merced de los contraataques del rival.

En la segunda parte, Abel Ferreira fue expulsado por reclamarle de forma insistente al árbitro sobre lo que consideró una falta no pitada contra Arias.

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Con todo, el equipo no bajó la guardia y, con el refuerzo de un Vitor Roque recién entrado al campo, mantuvo su ventaja en el marcador hasta el pitido final.

Con el resultado del derbi paulista, Palmeiras suma seis victorias en los últimos ocho partidos y emerge como el rival a batir en esta primera mitad de temporada. Asimismo, se pone con 19 puntos en la clasificación, tres más que el São Paulo, al que hasta ahora aventajaba solo por número de goles.

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