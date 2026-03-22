Incendio forestal en Chocontá provoca cierre de la vía Bogotá - Tunja

La emergencia se reportó en las últimas horas y ha generado afectaciones en uno de los corredores viales más importantes del centro del país.

Debido a la magnitud del incendio, las autoridades decidieron cerrar completamente la vía Bogotá–Tunja para facilitar las labores de atención y evitar riesgos a los conductores.

Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Chocontá, con apoyo de equipos de Suesca, Sesquilé, Gachancipá y Tocancipá, quienes trabajan de manera coordinada para contener el avance del fuego.

Las llamas se han propagado con rapidez, en parte por las condiciones secas del terreno y la presencia de vientos en la zona.

Aunque hasta el momento no se reportan personas lesionadas, las autoridades mantienen monitoreo constante para evitar que la situación se agrave o afecte áreas cercanas.

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Ante el cierre de la vía y las complicaciones de movilidad entre Bogotá y Tunja, se recomienda a los viajeros tomar rutas alternas y estar atentos a los reportes oficiales sobre la reapertura del corredor.