Incendio forestal en Chocontá provoca cierre de la vía Bogotá - Tunja
Un fuerte incendio forestal se registra en un predio de la Gobernación de Cundinamarca, en el municipio de Chocontá, lo que obligó al cierre de la vía Bogotá–Tunja mientras organismos de emergencia trabajan para controlar las llamas.
La emergencia se reportó en las últimas horas y ha generado afectaciones en uno de los corredores viales más importantes del centro del país.
Debido a la magnitud del incendio, las autoridades decidieron cerrar completamente la vía Bogotá–Tunja para facilitar las labores de atención y evitar riesgos a los conductores.
Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Chocontá, con apoyo de equipos de Suesca, Sesquilé, Gachancipá y Tocancipá, quienes trabajan de manera coordinada para contener el avance del fuego.
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Las llamas se han propagado con rapidez, en parte por las condiciones secas del terreno y la presencia de vientos en la zona.
Aunque hasta el momento no se reportan personas lesionadas, las autoridades mantienen monitoreo constante para evitar que la situación se agrave o afecte áreas cercanas.
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Ante el cierre de la vía y las complicaciones de movilidad entre Bogotá y Tunja, se recomienda a los viajeros tomar rutas alternas y estar atentos a los reportes oficiales sobre la reapertura del corredor.