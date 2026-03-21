Paloma Valencia pide a Iván Cepeda explicaciones por el caso Santrich

La declaración de alias “El Viejo” ante la Fiscalía señala que la Segunda Marquetalia habría ordenado y financiado el magnicidio de Miguel Uribe, el cual ocurrió en junio de 2025 durante un acto político en Bogotá.

De acuerdo con la confesión, se ubica a las disidencias de las FARC como determinadora del asesinato, mientras que una red urbana se encargó de ejecutarlo.

En este contexto, la candidata Paloma Valencia afirmó que Iván Cepeda habría tenido responsabilidad en impedir la extradición de Jesús Santrich e Iván Márquez, altos cabecillas de las extintas FARC.

Y además, lo señaló de respaldar la teoría del “entrampamiento”, que nace en el año 2018, donde Jesus Santritch, quien firmó la paz con el gobierno Santos, fue capturado por una orden internacional que lo señalaba que habría seguido cometiendo delitos relacionados con narcotráfico, después del pacto al que había llegado con el Estado colombiano de dejar las armas y empezar un proceso de volver a la vida civil. Quienes respaldan la teoría dicen que fue una trampa.

De acuerdo con Valencia, estos hechos habrían contribuido a la salida de prisión de los cabecillas de las disidencias y posteriormente la fuga de los mismos. A su vez, señala que por esto se facilitó la consolidación de la Segunda Marquetalia, estructura que incrementó su presencia armada en varias regiones del país.

La candidata sostuvo que el fortalecimiento de este grupo terminó derivando en el asesinato de Miguel Uribe. Por ello, insistió en que existen responsabilidades políticas que deben ser explicadas públicamente.