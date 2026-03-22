Cuba regaló fusil AKM a Silvio Rodríguez en medio de tensiones con Estados Unidos

Un fusil AKM, uno de los rifles estándar de las Fuerzas Armadas cubanas, fue entregado en un acto oficial encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, acompañado por altos mandos militares a el cantautor Silvio Rodríguez, en una ceremonia que se realizó en el marco del Día Nacional de la Defensa, una jornada clave en la estrategia de preparación militar del país.

La decisión se produjo apenas dos días después de que Rodríguez escribiera en su blog: “Exijo mi AKM, si se lanzan”, en referencia a una posible agresión y ataque de parte de Estados Unidos.

El mensaje surgió tras declaraciones del expresidente Donald Trump, quien insinuó “el honor de tomar Cuba”, lo que elevó la tensión entre ambos países e hizo que Díaz - Canel respondiera que sí se realizaba encontraría la “resistencia inexpugnable”.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas justificó la entrega como un reconocimiento a la “disposición patriótica” del artista de empuñar las armas. Además del fusil funcional, Rodríguez recibió una réplica ceremonial, lo que reforzó el carácter simbólico del acto.

El AKM se trata de un fusil de asalto derivado del AK - 47, ampliamente utilizado por el ejército cubano y fabricado en la isla como parte de su equipamiento estándar.

El episodio ha generado reacciones divididas, donde mientras sectores oficialistas lo ven como un gesto de respaldo a la soberanía nacional, en redes sociales y algunos medios ha provocado críticas por el uso político de una figura cultural en un contexto de alta tensión internacional.

La entrega del fusil es una estrategia del Gobierno cubano basada en la llamada “guerra de todo el pueblo”, una filosofía que para el organismo armado, promueve la participación de civiles en la defensa nacional.

El simbolismo en el acto

La figura de Silvio Rodríguez es importante, ya que es considerado una de las voces más influyentes de la revolución cubana, cuyo pronunciamiento refuerza el vínculo histórico entre cultura y política en la isla.