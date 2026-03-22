La CAR habilita tres estaciones de servicio gratuitas para carros eléctricos en Sabana Centro
Cada usuario podrá cargar su vehículo durante un máximo de dos horas, por lo que podrá recorrer entre 30 y 40 kilómetros, lo suficiente para trayectos cortos o intermedios.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) habilitó tres estaciones de carga gratuita para vehículos eléctricos en la provincia de Sabana Centro, llamadas electrolineras; se definen como puntos donde se recargan carros eléctricos, similares a una estación de gasolina pero con energía y funcionan con paneles solares.
Las estaciones están ubicadas en tres puntos estratégicos: la sede regional de la CAR en Zipaquirá (barrio Algarra I), el Aula Ambiental Abierta Embalse del Neusa y el Aula Ambiental Abierta Puente Sopó. Lugares que, según la entidad, corresponden a la primera fase del proyecto, que contempla expandir la red de carga a otros municipios.
El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, explicó que esta iniciativa busca responder a la falta de infraestructura para vehículos eléctricos.
“No basta con que las autoridades ambientales insistamos en el discurso de la transición energética. Sabemos que hay un déficit de más del 50% de estaciones de carga para vehículos, por lo cual también debemos invertir para ofrecer soluciones reales y concretas a los ciudadanos, apoyando el proceso de transición hacia los vehículos eléctricos y con ello dejar de emitir contaminantes a la atmósfera”, afirmó Ballesteros.
Asimismo el director explicó que cada usuario podrá cargar su vehículo durante un máximo de dos horas, donde a pesar de que el tiempo no llene completamente la batería, el automóvil podrá recorrer entre 30 y 40 kilómetros, lo suficiente para trayectos cortos o intermedios.
Además de carros, las estaciones también podrán ser utilizadas por motocicletas y patinetas eléctricas. Incluso, estarán habilitadas para cargar dispositivos como celulares y computadores, ampliando su utilidad para visitantes y turistas.
La inversión en esta primera fase del proyecto fue cercana a los $1.700 millones. Según la CAR, se espera beneficiar a más de 200.000 habitantes de la región, así como a unas 150.000 personas que cada año visitan los parques y aulas ambientales de la entidad en Sabana Centro.