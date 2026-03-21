Escándalo en el Mallorca de Johan Mojica: grave acusación de Martín Demichelis contra un periodista. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images) / Juan Manuel Serrano Arce

Escándalo en el fútbol español por cuenta de la última rueda de prensa de Martín Demichelis, entrenador del Mallorca de Johan Mojica.

Durante la rueda de prensa posterior al duelo con Elche, encuentro que terminó con derrota mallorquí por 2-1 en condición de visitante, el argentino denunció que un periodista partidario se comunicó con un jugador del plantel, de quien no fue revelada la identidad, para decirle que no jugaría en el partido de este sábado 21 de marzo.

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Grave acusación de Martín Demichelis contra un periodista

“Como no hay secretos y también soy frontal, porque sé que sos mallorquín, que te ocupes de lo tuyo y no de lo mío. Antes de dar la formación, un jugador estaba influenciado por vos por decirle que no iba a jugar. Sabes a quién me refiero”, empezó diciendo el DT frente a todos los medios de comunicación.

Y le habló de frente al periodista en cuestión: “Si sos mallorquín, tu tarea por un lado y la mía por otro. La formación ni siquiera mi staff la sabía, la dí hoy en el cestuario y tú me influenciaste emocionalmente a un jugador diciéndole que no va a jugar. ¿Con qué tutela o certeza le escribes a un jugador para decirle eso? Sabes perfectamente de lo que hablamos, porque yo vi hasta los mensajes".

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Finalmente, Demichelis le pidió al comunicador que “si sos mallorquín y querés el bien de nosotros, no me influencies a un jugador emocionalmente para mal”. Asimismo, le reconoció que “me puedes criticar cualquier tipo de sistema”, pero “no lo negocio nunca” la frontalidad a la hora de actuar y expresar el malestar por una situación en particular.

“Yo no me meto en tu trabajo y mis jugadores se enteraron acá de la formación. Sabes perfectamente de lo que hablo”, cerró.

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