Richard Ríos brilla con doble asistencia en victoria de Benfica: llega con todo a Selección Colombia. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images) / Gualter Fatia

Richard Ríos llega ‘on-fire’ a los amistosos de la Selección Colombia. Este sábado 21 de marzo disputó su último encuentro con Benfica previo a la Fecha FIFA y fue gran figura al repartir dos asistencias en la goleada 3-0 sobre Guimaraes, durante la jornada 27 de la Primeira Liga de Portugal.

El equipo de Lisboa logró este triunfo con su entrenador, José Mourinho, de vuelta al banquillo, después de que el club presentara un recurso cautelar, que fue aceptado, para revocar la sanción de dos partidos contra el técnico, tras recibir una tarjeta roja en el encuentro frente al Porto del pasado 8 de marzo.

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Gianluca Prestianni anotó en el minuto 13 con el pie derecho tras un pase de Richard Ríos, quien robó el balón a Samu del Guimarães en la mitad del campo y logró avanzar hasta el área donde colocó el balón para s compañero. Véalo acá:

Tras la apertura del marcador de parte de las ‘Águilas’, Guimarães reaccionó y tuvo una mayor posesión del balón el resto de la primera parte, lo que no se sirvió para el empate. De hecho, el Benfica estuvo a punto de sumar el segundo en el minuto 38, con un remate de Schjelderup que el portero de los vitorianos, Charles, impidió.

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El equipo lisboeta aumentó su ventaja en la segunda parte, en el 55′, con un tanto del delantero griego Vangelis Pavlidis, tras una nueva asistencia de Ríos por ganar una vez más un balón en salida rival. Así fue:

Finalmente, el tercer tanto para los ‘benfiquistas’ vino en el 74′ en forma de autogol del mediocentro Beni.

Con esta victoria, Benfica suma 65 puntos, a cuatro del líder Porto, que jugará el domingo frente al Braga, y se sitúa tres unidades por delante del Sporting de Luis Suárez, que el mismo domingo se batirá contra el Alverca.

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