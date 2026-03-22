DIMAR refuerza seguridad en Atlántico para Semana Santa y Salinas Fest 2026

La Dirección General Marítima (DIMAR) lanzó un plan especial de control, vigilancia y prevención para garantizar la seguridad en el departamento del Atlántico durante la Semana Santa, que se desarrollará entre el 28 de marzo y el 5 de abril de 2026.

La iniciativa se realiza en articulación con la Gobernación del Atlántico, alcaldías locales, Armada de Colombia, Policía Nacional, Defensa Civil y Bomberos, en el marco de la campaña “Colombia Navega Segura”.

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El organismo hizo un llamado a turistas, operadores de servicios turísticos y transportadores fluviales y marítimos a seguir las normas de seguridad y prevención para proteger la vida humana y el entorno marino. Entre las medidas clave se incluyen abordar embarcaciones únicamente en muelles autorizados, respetar los límites de capacidad de las embarcaciones, usar chalecos salvavidas y contar con equipos de emergencia y comunicación antes de navegar.

Supervisión en el Salinas Fest 2026

La autoridad marítima también enfatizó la importancia de consultar las condiciones meteomarinas, respetar las zonas de bañistas y deportes acuáticos, evitar el consumo de alcohol durante actividades en el agua y no arrojar basura al mar o los ríos. En caso de emergencias, los ciudadanos pueden comunicarse con la Estación de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima y Fluvial de Barranquilla o con la Estación de Guardacostas de la Armada de Colombia.

Paralelamente, del 20 al 23 de marzo de 2026, la Capitanía de Puerto de Barranquilla desplegó su cuerpo de inspectores para supervisar el Salinas Fest 2026 en Playa Salinas del Rey, municipio de Juan de Acosta, con apoyo de Guardia Costera, Defensa Civil, Bomberos y Policía Nacional, asegurando la protección integral de los asistentes y la seguridad marítima durante el evento.