Más de 350 uniformados refuerzan seguridad vial en Atlántico y Magdalena este puente festivo

La Segunda Brigada del Ejército Nacional puso en marcha la campaña “Viaje Seguro, su Ejército está en la vía”, con el propósito de garantizar la seguridad de los viajeros durante el puente festivo en los departamentos de Atlántico y Magdalena.

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En el marco de esta estrategia, más de 350 hombres y mujeres fueron desplegados en diferentes puestos de control ubicados en los principales ejes viales de la región Caribe, donde brindan acompañamiento permanente a conductores y pasajeros.

Los operativos cuentan con la participación de distintas capacidades del Ejército Nacional de Colombia, entre ellas Ingenieros Militares, unidades de Infantería y Policía Militar, así como los grupos Gaula Militar Caribe y Magdalena, que trabajan de manera articulada con la Policía Nacional.

Durante los controles, las autoridades realizan recomendaciones preventivas y promueven buenas prácticas de seguridad vial, con el fin de reducir riesgos y garantizar desplazamientos tranquilos en las carreteras.

Finalmente, la Segunda Brigada extendió un llamado a viajeros y turistas para acatar las medidas de prevención y disfrutar de forma segura los paisajes, la cultura y la hospitalidad que caracterizan a la región Caribe colombiana.