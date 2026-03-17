Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 mar 2026 Actualizado 22:46

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Bajaría velocidad de los vientos en Cartagena: DIMAR

La altura del oleaje podría ser hasta de 3.5 metros

DIMAR

DIMAR

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Debido a que se observa un fortalecimiento de vientos alisios, condiciones típicas de la época por la interacción de altas presiones en el Océano Atlántico Norte y la baja anclada de Panamá, la Dirección General Marítima (DIMAR) informa a las comunidades de Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Turbo, San Andrés y Providencia, la actualización de las condiciones meteomarinas que se presentan en la región para esta semana:

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Entre el martes 17 y el miércoles 18 de marzo: se espera para el Caribe que se presenten vientos de dirección este y noreste entre 37 y 48 km/h y un oleaje entre 2.8 y 3.5 metros de altura.

Para los días jueves 19 y viernes 20 de marzo se pronostica una disminución gradual del viento y del oleaje, sin embargo, es posible que persistan condiciones de mar de leva (mar de fondo) en aguas abiertas del mar Caribe central y oriental, y a lo largo del litoral Caribe colombiano, especialmente en el Archipiélago de San Andrés y Providencia e Islas Cayos del Norte.

La Autoridad Marítima Colombiana recomienda al gremio marítimo y a la población en general, seguir las medidas de seguridad durante el desarrollo de actividades náuticas y recreativas.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir