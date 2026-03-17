Bajaría velocidad de los vientos en Cartagena: DIMAR

Debido a que se observa un fortalecimiento de vientos alisios, condiciones típicas de la época por la interacción de altas presiones en el Océano Atlántico Norte y la baja anclada de Panamá, la Dirección General Marítima (DIMAR) informa a las comunidades de Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Turbo, San Andrés y Providencia, la actualización de las condiciones meteomarinas que se presentan en la región para esta semana:

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Entre el martes 17 y el miércoles 18 de marzo: se espera para el Caribe que se presenten vientos de dirección este y noreste entre 37 y 48 km/h y un oleaje entre 2.8 y 3.5 metros de altura.

Para los días jueves 19 y viernes 20 de marzo se pronostica una disminución gradual del viento y del oleaje, sin embargo, es posible que persistan condiciones de mar de leva (mar de fondo) en aguas abiertas del mar Caribe central y oriental, y a lo largo del litoral Caribe colombiano, especialmente en el Archipiélago de San Andrés y Providencia e Islas Cayos del Norte.

La Autoridad Marítima Colombiana recomienda al gremio marítimo y a la población en general, seguir las medidas de seguridad durante el desarrollo de actividades náuticas y recreativas.