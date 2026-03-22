Derrumbe en Pradera afecta a comunidad y pone en riesgo el abastecimiento

Pradera

Un derrumbe ocurrido el pasado 17 de marzo, producto de las lluvias en Pradera, Valle del Cauca, no solo ha generado afectaciones en la movilidad, sino que hoy golpea el sustento de decenas de familias campesinas que no han podido sacar productos como la leche.

La situación afecta principalmente al corregimiento de Bolo Blanco, donde más de 150 habitantes permanecen prácticamente incomunicados, lo que además pone en riesgo la cadena de abastecimiento local.

La secretaria de Gobierno de Pradera, Nini Joana Viáfara García, explicó que, aunque se han realizado trabajos iniciales con maquinaria amarilla, el material que obstruye la vía supera las capacidades del municipio.

“Tenemos piedras de más de dos metros de altura que necesitan una maquinaria especial, una oruga grande que no se consigue tan fácil. La comunidad se encuentra incomunicada para bajar sus productos, tanto su leche como su mercado”, señaló la funcionaria.

Ante esta situación, la administración municipal declaró la calamidad pública y reiteró el llamado urgente a las autoridades departamentales y nacionales para apoyar la consecución de maquinaria especializada que permita remover el material y habilitar la vía.