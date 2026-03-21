Operación Fortaleza en Cali deja al descubierto red de motos adulteradas y autopartes ilegales

A través de la Operación “Fortaleza”, las autoridades realizaron una megatoma en Cali que dejó al descubierto más de 2.700 motocicletas con sistemas de identificación adulterados, tanto en placas como en números de motor. Además, fueron recuperadas 47 vehículos que figuraban como hurtados.

La operación fue adelantada por la Policía Nacional, a través del grupo investigativo de delitos contra el patrimonio económico de la DIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL, afirmó que estos resultados fueron posibles gracias a la información suministrada por la ciudadanía, sumada a meses de labores investigativas y de inteligencia. En total, se ejecutaron nueve diligencias de allanamiento y registro en puntos estratégicos de las comunas 3, 10, 11, 18 y 20.

“Debo indicar que producto de esta acción operacional logramos capturar tres personas, los cuales tendrán que responder por los delitos de falsedad marcaria y receptación. Además, logramos la incautación de 12 vehículos.

35 motocicletas y el ocultamiento y desguace de más de 2778 motocicletas, las cuales están en el proceso de identificación para ser entregada a sus dueños.

Debo resaltar que también logramos incautar dinero, pero además unos dispositivos electrónicos los cuales están siendo procesados, analizados para lograr desenmascarar toda esta estructura criminal que venía afectando significativamente el patrimonio económico de los vallecaucanos”, señaló el coronel Alfonso Sanabria.

La intervención se concentró en sectores como Sucre, en el centro de Cali; Aguablanca, Prados del Sur, Las Torres y San Judas, donde se identificaron lugares utilizados como centros de acopio de vehículos hurtados y autopartes.

Durante los operativos también se detectaron talleres mecánicos, bodegas y parqueaderos que funcionaban como fachadas para estas actividades ilícitas.

Según la investigación, los vehículos eran trasladados a estos lugares, donde expertos los desmantelaban en tiempo récord para comercializar sus piezas o alterar su identificación, modificando placas y números de motor.

Como resultado, tres personas fueron capturadas en flagrancia, entre ellas dos mujeres. Asimismo, se logró la recuperación de 35 motocicletas y 12 vehículos reportados como robados. Entre los hallazgos más relevantes se encuentra la incautación de 2.778 motocicletas con sistemas de identificación adulterados, 120 autopartes, entre motores, cajas y chasis; siete teléfonos celulares y dos millones de pesos en efectivo.

Las autoridades estiman que este golpe a la estructura criminal representa pérdidas cercanas a los $6.300 millones de pesos.

Adicionalmente, durante los procedimientos se encontraron sustancias controladas y sintéticas, lo que evidencia una posible relación entre el hurto de vehículos y el microtráfico. Entre los elementos incautados figuran opioides y sedantes, como 29 ampollas de Midazolam, 26 de Hidromorfona, además de frascos de Ketamina y Metadona. También se hallaron drogas sintéticas y convencionales, entre ellas 2CB (Tusi), clorhidrato de cocaína y más de 320 dosis de marihuana.