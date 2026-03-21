CNE entrega credenciales a los 13 representantes a la Cámara electos por el Valle del Cauca

Con la entrega de credenciales, quedaron definidos los 13 representantes a la Cámara por el Valle del Cauca. Foto: CNE.

Cali

Este sábado 21 de marzo se realizó la entrega de credenciales a los 13 representantes a la Cámara electos por el Valle del Cauca, luego de finalizado el proceso de escrutinios.

Así quedó definida la composición del Valle del Cauca para el periodo 2026-2030: 6 curules para el Pacto Histórico, 2 para el Partido de la U, 2 para el Centro Democrático y las tres restantes para Cambio Radical, el Partido Liberal y el Nuevo Liberalismo.

La bancada del partido de gobierno, que se consolidó como la principal fuerza política en el Valle del Cauca, está conformada por Alfredo Mondragón, Ana Erazo, Jorge Augusto Palacio, Laura Isabel Vera, Carlos Eduardo Arizabaleta y Paola Quiñones.

Por su parte, el Partido de la U mantiene representación con Víctor Manuel Salcedo y Luis Alfonso Chávez, mientras que el Centro Democrático logró curules con Santiago Castro y Jaime Arizabaleta. La lista se completa con David Pinilla, por el Partido Liberal, Hernando González de Cambio Radical y Juan Pablo Rojas, del Nuevo Liberalismo.

Paola Andrea Quiñones D’Haro, congresista electa del Pacto Histórico, aseguró que “el escrutinio estuvo muy bien al pie del cañón desde el primer día, todas las garantías de nuestro proceso”.

Asimismo, el representante electo Jaime Arizabaleta afirmó que “aquí está el resultado de la transparencia. Mucha gente votó por nosotros y sobre todo votación libre”.

Néstor Raúl Soto Torres, delegado del organismo en el Valle del Cauca, señaló que el proceso se desarrolló con normalidad.

“Cumplimos lo que la democracia nos impartió. Estuvimos a la altura del compromiso y el pueblo vallecaucano debe sentir honrado y satisfecho con el Consejo Nacional Electoral”, puntualizó.

Con la entrega de credenciales, se cierra oficialmente el proceso electoral en el departamento y queda definida su representación política en el Congreso de la República.