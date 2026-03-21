EMCALI anuncia baja presión por mantenimientos este fin de semana en Napoles y Puerto Mallarino

Empresas Municipales de Cali, EMCALI, anunció que este domingo y lunes festivo podría presentarse una disminución en la presión del agua debido a mantenimientos programados en la estación de bombeo Nápoles 1 y en la planta de tratamiento de Puerto Mallarino.

Estas infraestructuras abastecen, en el caso de Nápoles 1, a sectores de la ladera de la ciudad, y Puerto Mallarino suministra cerca del 70% de la zona plana de Cali.

Para este domingo 22 de marzo, desde las 7:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, se llevará a cabo una jornada de mantenimiento en la estación de bombeo de agua potable Nápoles 1, con intervenciones clave para garantizar el buen funcionamiento del sistema. Entre las actividades programadas se encuentran:

· Mantenimiento a transformador.

· Revisión y ajuste del sistema de regulación de bombeo.

· Montaje e instalación del sistema de bombeo 1.

· Limpieza, ajuste eléctrico y mantenimiento de celdas, variadores y arrancadores.

· Limpieza y ajuste al sistema de barraje eléctrico de baja tensión.

Posteriormente, el mismo domingo 22 de marzo, a partir de las 10:00 de la noche y hasta las 6:00 de la mañana del lunes 23 de marzo, se adelantarán trabajos en Puerto Mallarino. Estas labores corresponden a la reparación de una tubería de descarga de la unidad de bombeo número 1 del sistema de impulsión de agua tratada, con una duración estimada de ocho horas.

EMCALI aclaró que durante el desarrollo de estas actividades se podrían presentar bajas presiones en el servicio en algunos sectores, sin que esto implique una suspensión total del suministro.

Para garantizar el abastecimiento en la ladera, se utilizará la estación de bombeo Nápoles 2, especialmente para asegurar el suministro hacia el Hospital Mario Correa Rengifo y zonas aledañas. Además, se coordinará con las plantas de tratamiento La Reforma y La Rivera para mantener niveles óptimos de almacenamiento.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para hacer uso racional del agua durante el tiempo de las intervenciones y recomendó almacenar de manera preventiva, lo necesario para cubrir las necesidades básicas.