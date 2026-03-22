Denuncian ataque armado a una sede del Pacto Histórico en Flandes, Tolima

El representante a la Cámara, Alirio Uribe denunció que en la noche del viernes fue atacada con arma de fuego una sede del Pacto Histórico en el municipio de Flandes.

Según el congresista, la situación evidencia la falta de garantías para el ejercicio político en el departamento. “En el Tolima actualmente no existen garantías de seguridad para ejercer nuestros derechos políticos. Hago un llamado urgente a las autoridades departamentales y nacionales para que investiguen los hechos, se sancione a los responsables y se tomen medidas que acaben con la violencia política”, afirmó.

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A través de una denuncia pública, la Coordinación Departamental del Tolima del movimiento rechazó el ataque armado, señalando que hombres dispararon en repetidas ocasiones contra el lugar, poniendo en riesgo la vida de quienes se encontraban allí.

“El hecho reviste especial gravedad, considerando que este espacio funciona como un lugar de articulación política y organizativa, en el marco de la campaña de Iván Cepeda a la Presidencia y Aída Quilcué a la Vicepresidencia”, indicó el comunicado.

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La colectividad advirtió que este tipo de hechos afecta directamente la participación democrática. “Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia o intimidación contra quienes ejercen su derecho legítimo a la organización y participación política”, agregaron.

El movimiento solicitó una investigación rigurosa, la identificación de los responsables y la implementación de medidas de protección. “Pedimos garantías efectivas de seguridad para la militancia del Pacto Histórico en Flandes y en todo el Tolima”, concluyeron.