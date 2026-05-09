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09 may 2026 Actualizado 11:49

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Política

Petro presentó oficialmente el fusil Jaguar tras llegar con seis horas de retraso al evento

El presidente modificó su llegada ante los eventos que se presentaron con la muerte del periodista Mateo Pérez.

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Más de seis horas de retraso presentó el presidente Gustavo Petro al evento de lanzamiento del fúsil Jaguar, fabricado por la industria nacional para mejorar la defensa del país.

Su llegada estaba prevista para las 3 de la tarde; sin embargo, la confirmación del hallazgo del cuerpo del periodista Mateo Pérez en zona rural del municipio de Briceño, Antioquia, le generó un retraso en la agenda al alto mandatario.

Y es que el presidente Petro apenas supo sobre el hallazgo del periodista de 23 años, se comunicó con la madre del jóven, la señora Gloria con la que habló por llamada, le expresó sus condolencias y le prometió que se iban a ver en los próximos días personalmente para hablar sobre lo sucedido.

Esto sumado al impacto que generó también el levantamiento de las órdenes de captura para los 29 miembros del Clan del Golfo, fueron los motivos por los que el presidente Petro llegó con gran retraso a este evento en Indumil.

Sin embargo, sobre las 9 de la noche, arribó al evento y presentó oficialmente esta fusil, fabricado por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

¿Qué es el fusil Jaguar?

El presidente Gustavo Petro presentó oficialmente el fusil Jaguar, desarrollado por Industria Militar (Indumil), en un proceso que inició desde el año 2020 y contó con la participación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, hasta configurar un arma más liviana, ergonómica y resistente que el sistema Galil ACE, fabricado en Israel y utilizado actualmente por las fuerzas armadas.

Este nuevo fusil, tendrá un costo aproximadamente 20% menor frente a sistemas importados equivalentes, y servirá para fortalecer la industria nacional y mejorar la optimización de los recursos públicos.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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