¿Cuándo juega James Rodríguez con Minnesota United? Prográmese con fecha y hora del partido en MLS

¿Cuándo juega James Rodríguez con Minnesota United? Prográmase con fecha y hora del partido en MLS. (Photo by Christopher Morris/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images) / Christopher Morris/ISI Photos

Se avecina una nueva jornada en la Major League Soccer (MLS). En la Conferencia Oeste, Minnesota United recibe al Seattle Sounders en el Allianz Field, partido que podría significar la primera titularidad de James Rodríguez desde su arribo a los Estados Unidos.

El volante colombiano firmó con el equipo de Cameron Knowles a comienzos del pasado mes de febrero y a partir de entonces solamente disputó un partido. Fue en la jornada anterior frente al Vancouver Whitecaps de Thomas Muller, cuando ingresó desde el banco de suplentes y estuvo 26 minutos en cancha.

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Cumplida la semana de entrenamiento, la prensa local informó que James tendría la posibilidad de ser titular ante Seattle. Teniendo en cuenta que su equipo forma con línea de tres tanto en el mediocampo como en el ataque, el cucuteño podría jugar como interior o extremo por derecha.

Oportunidad perfecta para que el futbolista colombiano muestre todo su repertorio y ayude al Minnesota a conseguir su segunda victoria de la temporada. Actualmente suma un triunfo, un empate y dos derrotas en cuatro duelos disputados.

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Es preciso recordar que James no disputa un partido como titular desde el pasado 8 de noviembre, cuando lo hizo con el León en su duelo ante Pueblo por el Apertura mexicano.

¿Cuándo juega James Rodríguez con Minnesota United?

El duelo entre Minnesota United y Seattle Sounders está programado para este domingo 22 de marzo, a partir de la 1:30 de la tarde (hora colombiana). Recuerde que los detalles de este partido los tendrá en la página web de Caracol Deportes.

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