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17 mar 2026 Actualizado 16:28

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Política

¿Qué pasará con los afiliados de las EPS que serán liquidadas? Presidente Gustavo Petro explica

El presidente aclaró cómo sería el proceso de liquidación de las EPS que están en quiebra.

Presidente Gustavo Petro y EPS. Foto: Getty Images.

Presidente Gustavo Petro y EPS. Foto: Getty Images.

Ante las incógnitas que generó su anuncio, el presidente Gustavo Petro explicó cómo sería el proceso de liquidación de las EPS que están quebradas.

Aclaró que, las EPS que continúen seguirán atendiendo a los afiliados de las liquidadas, y que ninguna persona quedará desamparada.

A su vez, confirmó que expedirán un decreto y proyecto de ley al respecto.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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