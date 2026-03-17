¿Qué pasará con los afiliados de las EPS que serán liquidadas? Presidente Gustavo Petro explica

Ante las incógnitas que generó su anuncio, el presidente Gustavo Petro explicó cómo sería el proceso de liquidación de las EPS que están quebradas.

Aclaró que, las EPS que continúen seguirán atendiendo a los afiliados de las liquidadas, y que ninguna persona quedará desamparada.

A su vez, confirmó que expedirán un decreto y proyecto de ley al respecto.