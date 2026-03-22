Avanza ampliación a tres carriles en la canalización del arroyo de la calle 85

La canalización del arroyo de la calle 85, alcanza un nuevo hito con el avance de la ampliación vial que llevará esta importante arteria de dos a tres carriles.

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Esta obra integral busca mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a conductores y peatones, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando históricamente este sector ha sido afectado por inundaciones.

Durante sus recorridos de inspección, el mandatario destacó el impacto del proyecto: “Es una obra con tecnología que permite resolver un problema histórico sin colapsar la movilidad. Seguiremos llevando a la ciudad a otro nivel. El arroyo de la calle 85 llegará a su fin”, afirmó.

Actualmente, en el tramo comprendido entre las carreras 45 y 46 se construyen cárcamos para la captación de aguas pluviales, mientras avanza la instalación de la losa superior en concreto reforzado. En este sector también se ejecutan obras de ampliación vial, urbanismo, reposición de redes de acueducto y alcantarillado, así como la instalación de una nueva red de energía de media tensión.

Entre las carreras 46 y 47 se adelantan trabajos de demolición de pavimento e instalación de tuberías de 24 pulgadas para el manejo de aguas superficiales. Asimismo, progresa la construcción de cárcamos y ya se completaron dos de los tres carriles proyectados, cada uno con un ancho de tres metros.

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En la calle 88 con carrera 46 continúan las labores de construcción de sumideros y cárcamos, junto con la losa superior del pozo. Por su parte, en la calle 85 con carrera 52 se desarrolla la fase final de tunelación de dos líneas que alcanzan un avance de 78 metros, y que se extenderán hasta la carrera 47.

Adicionalmente, en la carrera 52 con calle 84 se ejecutan trabajos preliminares de demolición y excavación para la construcción del box de empalme con la canalización del arroyo de la calle 84.

Con este proyecto, Barranquilla no solo avanza en la solución definitiva a los arroyos, sino que también transforma la calle 85 en una vía más amplia, moderna y preparada para una movilidad eficiente.