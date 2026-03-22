Vuelo de Wingo regresa a Barranquilla minutos después del despegue rumbo a San Andrés

Un vuelo de la aerolínea Wingo que despegó de Barranquilla con destino a San Andrés la mañana de este domingo, tuvo que retornar al aeropuerto Ernesto Cortissoz pocos minutos después. La aeronave continuaría su trayecto hacia Ciudad de Panamá tras hacer escala en la isla.

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El regreso se produjo debido a una falla en uno de los motores, que generó humo y chispas poco después del despegue. Algunos pasajeros lograron registrar el momento en video, donde se observa un destello proveniente del motor afectado.

A pesar del incidente, la tripulación actuó con rapidez y mantuvo la calma, logrando que la nave ganara altura y regresara de forma segura a Barranquilla. No se reportaron heridos durante el procedimiento.

Los pasajeros descendieron sin inconvenientes y la aeronave quedó bajo revisión técnica para determinar la causa exacta de la falla.