Francia podría perder una de sus figuras para amistoso ante la Selección Colombia

Francia, uno de los serios candidatos al título del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, estará enfrentándose a Brasil y Colombia en la doble fecha FIFA de este mes. Compromisos amistosos que se disputarán los días 26 y 29 de marzo, respectivamente, en suelo estadounidense.

La selección francesa será el segundo rival del equipo de Néstor Lorenzo en este mes, que abrirá esta doble jornada ante Croacia el próximo jueves 26 de marzo, cerrándola el domingo ante los dirigidos por Didier Deschamps.

La selección de Francia llama la atención al tener un plantel plagado de estrellas, jugadores con una gran actualidad y que militan en los clubes más importantes del fútbol europeo, en su gran mayoría.

No obstante, una de sus jóvenes estrellas ha encendido las alarmas tras la jornada futbolera de este sábado. El delantero Hugo Ekitike apenas pudo disputar 2 minutos en la derrota del Liverpool 2-0 ante el Brighton, por la Premier League.