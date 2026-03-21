Se anuncia pico y placa en Cali en el kilómetro 18 para el lunes festivo 23 de marzo: Así operará

La secretaría de Movilidad de Cali anunció la implementación de pico y placa en el sector del Kilómetro 18, vía al mar, para este lunes festivo 23 de marzo, con el objetivo de mejorar la movilidad y evitar congestiones durante el retorno de los ciudadanos a ‘la capital del Valle’.

Esto se dará bajo el marco de ‘Plan Éxodo y Retorno’ el cual busca despejar el sector del Kilómetro 18, uno de los corredores con mayor flujo vehicular durante estas fechas.

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La medida se aplicaría regulando el paso de vehículos particulares de manera escalonada, según el último dígito de la placa.

“En la vía al mar, a la altura del kilómetro 19 , se permitirá el ingreso de vehículos particulares de manera organizada. Los vehículos con placa par podrán ingresar entre las 3:00 y 5:00 de la tarde, y los de placa impar entre las 5:00 y las 7:00 p.m.”, señaló Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad Distrital.

Así queda el Pico y Placa en el Kilómetro 18 de Cali 23 de marzo de 2026: Placas por horarios

La entrada de vehículos estará regulada para horarios de la tarde. Funcionará de la siguiente manera:

Placas pares (terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8): podrán ingresar entre las 3:00 p.m. y las 5:00 p.m.

(terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8): podrán ingresar entre las 3:00 p.m. y las 5:00 p.m. Placas impares (terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9): podrán ingresar entre las 5:00 p.m y las 7:00 p.m.

Como menciona la Secretaría de Movilidad, la medida aplica únicamente para vehículos particulares, aunque con sus excepciones, ya que no serán incluidos en la restricción motocicletas, vehículos de transporte público, ni taxis.

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“Invitamos a todos los caleños a cumplir con esta medida y a programar sus desplazamientos con anticipación. Estas acciones buscan mejorar los tiempos de viaje y proteger la vida en las vías”, puntualizó el secretario Moncayo.

¿Cómo funciona el Pico y Placa en Cali en 2026?

Durante el primer semestre de este año se mantendrá una restricción para el paso de vehículos particulares en un horario habitual de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos. La rotación de números se mantendrá igual hasta el 30 de junio.

Lunes : No podrán circular placas terminadas en 1 y 2.

: No podrán circular placas terminadas en 1 y 2. Martes: No podrán circular placas terminadas en 3 y 4.

No podrán circular placas terminadas en 3 y 4. Miércoles: No podrán circular placas terminadas en 5 y 6.

No podrán circular placas terminadas en 5 y 6. Jueves : No podrán circular placas terminadas en 7 y 8.

: No podrán circular placas terminadas en 7 y 8. Viernes: No podrán circular placas terminadas en 9 y 0.

No podrán circular placas terminadas en 9 y 0. Sábados y Domingos: Habrá libre circulación para vehículos particulares.

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