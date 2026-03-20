Emergencias en Pradera, Valle, por fuertes lluvias

Una situación de emergencia enfrenta el municipio de Pradera, Valle del Cauca, debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas.

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Según Francisco Javier Tenorio Lara, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento, el corregimiento de Bolo Blanco ha sido el más afectado, donde una creciente súbita ha dañado vías terciarias que conectan esta zona con la parte plana del municipio. También reportó afectaciones en varias viviendas por los fuertes vientos.

“Actualmente, miembros de los organismos de socorro y de la administración municipal, especialmente gestión del riesgo de desastres, se encuentran en terreno levantando los censos de las familias afectadas, a fin de tener un informe más consolidado, tanto en vías terciarias como en movimientos en masa y algunas viviendas que han presentado desprendimiento de sus cubiertas por las por los fuertes vientos”, señaló el funcionario.

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Otros municipios del Valle del Cauca como El Cerrito y Palmira también han registrado afectaciones, principalmente en sus zonas altas, aunque hasta el momento no se reportan mayores emergencias.