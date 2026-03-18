Pantalla gigante al lado de La Loma de la Cruz podría causar distracción a los conductores

Desde la Red Publicitaria de Cali La República, se alertó por la instalación de una pantalla gigante cerca a La Loma de la Cruz en la calle quinta, la cual aparentemente es utilizada para juegos de play en plena calle, según explican no estaría cumpliendo con las normas ni con los objetivos de la publicidad exterior, generando una posible distracción también para los conductores.

Andrés lozano presidente y vocero de la red dijo que la pantalla está siendo mal utilizada “al operar como si fuera un televisor para un videojuego. La publicidad de exterior no está diseñada ni pensada para este tipo de interacción por cuanto se convierte en un elemento distractor para los conductores y representa un riesgo para la seguridad de vial”, precisó.

Lozano enfatizó en un llamado a la autoridad para que se cumpla el uso del espacio público a instancia de espacio público.

Diego Andrés Giraldo Arboleda director del Departamento Administrativo de Planeación, aseguró que ya notificaron al propietario por posibles restricciones de uso de dicha pantalla.

Giraldo, explicó que, en el marco de las competencias de Planeación, se expidió el año pasado una autorización para la ubicación de una valla para publicidad exterior en la calle 5 en inmediaciones de La Loma de la Cruz, sin embargo, se presentaron inconvenientes.

“Esta valla, que presentó un inconveniente sobre su instalación, de la cual ya fue notificado a los propietarios para que en el periodo que les establece la ley nacional, cumpliendo con el debido proceso, se adecuen a lo que se autorizó en el permiso”, dijo el director de Planeación.

En cuanto la posible utilización de la valla para otro fin no publicitarios hicieron la notificación y el requerimiento a la empresa, “recordándole y notificándole que dentro del marco normativo las pantallas solamente pueden ser utilizadas para la explotación comercial de publicidad exterior visual, que además tiene un unas restricciones específicas en el tipo de video e imágenes que se reproducen ahí y le solicitamos que iniciaran las acciones pertinentes, no solo para adecuarse conforme se les expidió el permiso, sino para evitar que a futuro se presenten situaciones que puedan afectar la seguridad vial por efectos distractores en las pantallas de este tipo”, recargo el director Giraldo