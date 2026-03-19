Preocupación por posible liquidación de EPS se extiende a hospitales del Valle del Cauca

La preocupación por la posible liquidación de las EPS en quiebra, anunciada por el presidente Gustavo Petro, se extiende a las IPS públicas del Valle del Cauca; es el caso del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal, que teme no poder cobrar las millonarias deudas que tienen estas entidades con la institución.

“Estamos muy preocupados porque el hecho de liquidar la EPS se traduce en que ese dinero prácticamente no lo podríamos recuperar. Un caso es el de Coomeva EPS que se liquidó en el 2020 y hoy en 2026 la deuda no se ha reconocido, el hospital quedó con una cartera de 2 mil millones de pesos, sin lograr que se reconociera”, señaló Julián Andrés Correa Trujillo, gerente del Hospital Departamental San Rafael.

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Actualmente, EPS como Emssanar le deben al Hospital más de 10 mil millones de pesos, lo que agrava la crisis financiera y ha derivado en cierre de servicios, en falta de insumos y medicamentos, así como en retrasos en el pago de salarios del personal de salud, que protestó en las últimas exigiendo soluciones inmediatas.

“Hoy los colaboradores no aguantan más, hospital no tiene el recurso para operar. Tenemos proveedores a 8 meses, médicos adscritos a 5 meses, tenemos el personal de planta y agremiación sindical a 2 y 3 meses. La situación afecta a más de 250 trabajadores a sus familias y la afectación a la prestación del servicio”, advirtió.

La crisis del hospital también se refleja en la renuncia de alrededor de 200 trabajadores, entre médicos especialistas, enfermeras y personal administrativo.

“Hoy no contamos con las especialidades que generan impacto en la prestación, que descongestionan Cali. No tenemos otorrino, urología, dermatólogo, no tenemos psiquiatra, gastroenterólogo, no prestamos el servicio de endoscopía y colonoscopia, cardiología que es una especialidad muy importante”, agregó.

Desde la gerencia del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal hacen un llamado a las EPS para que giren los recursos pendientes, así como al Ministerio de Salud, a la Superintendencia y a los entes de control para que intervengan y logren acuerdos que permitan la operación del hospital, que atiende a más de 50 mil habitantes y es referente para varios municipios del norte del Valle del Cauca.