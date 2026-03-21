Real Madrid vs Atlético de Madrid: ¿Cómo, cuando y dónde ver el clásico en Colombia?

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan en una nueva edición del clásico madrileño por la jornada 29 de La Liga, en un duelo clave tanto en la lucha por el título como en la parte alta de la tabla.

El conjunto merengue llega con el impulso anímico de su gran semana en Europa, donde firmó una contundente victoria global de 5-1 frente al Manchester City, reafirmando su poderío en competiciones internacionales. Sin embargo, ahora deberá cambiar el chip y enfocarse en el campeonato local, donde persigue al líder, el Barcelona, que le lleva una ventaja de cuatro puntos.

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Esa diferencia se explica, en parte, por un tramo irregular del equipo blanco en La Liga, con derrotas consecutivas ante Osasuna y Getafe, resultados poco habituales en la temporada. No obstante, las recientes victorias han devuelto la confianza a un equipo que no quiere renunciar a la pelea por el título.

Por su parte, el Atlético de Madrid también llega fortalecido tras su paso por competiciones europeas. El equipo colchonero logró imponerse en una vibrante serie frente al Tottenham con un global de 7-5, a pesar de caer en el partido de vuelta. Ese rendimiento ha reforzado la confianza de un equipo que atraviesa un gran momento en el torneo doméstico.

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Los dirigidos por Diego Simeone han encadenado cuatro victorias consecutivas en La Liga, lo que les ha permitido recortar distancias y consolidarse en los puestos altos de la tabla. Aunque la clasificación a competiciones europeas parece encaminada, el gran objetivo ahora es acercarse a su clásico rival en la lucha por el campeonato.

El clásico promete intensidad, tensión y mucho en juego, con dos equipos que llegan en buen momento y con la necesidad de sumar tres puntos que pueden ser determinantes en el tramo final de la temporada.

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¿Cuándo se juega el partido?

El clásico de la capital española se jugará el Domingo 22 de marzo a las 3:00 p.m (hora Colombia). En el estadio Santiago Bérnabeu y usted podra seguir el partido a través del minuto a minuto EN VIVO de Caracol Radio