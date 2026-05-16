Lewandowski deja el Barcelona luego de cuatro años: la razón de su salida del club

Barcelona le dice adiós a uno de los futbolistas más importantes de los últimos años dentro del proyecto deportivo azulgrana. Robert Lewandowski pone fin a su etapa en el club catalán luego de conquistar un nuevo título de Liga, cerrando así un ciclo exitoso y lleno de protagonismo.

El delantero polaco se despide del Barcelona tras cuatro temporadas en las que se convirtió en referente ofensivo, líder dentro del vestuario y uno de los jugadores más determinantes del equipo en el fútbol español.

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Durante su paso por el conjunto culé, Lewandowski conquistó tres títulos de Liga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España, consolidando un palmarés importante en una de las etapas más competitivas de su carrera.

Además de los títulos colectivos, el atacante dejó números sobresalientes con la camiseta blaugrana. En total, disputó 191 partidos y marcó 119 goles, cifras que lo posicionan como uno de los delanteros más efectivos que ha pasado por el club en los últimos años.

La salida de Lewandowski marca el final de una era para el Barcelona, que ahora deberá afrontar el reto de reemplazar a uno de sus máximos referentes ofensivos y a un futbolista que dejó huella tanto por sus goles como por su liderazgo dentro y fuera del terreno de juego.

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Despedida de Robert Lewandowski

“Tras cuatro años llenos de desafíos y trabajo arduo, ha llegado el momento de seguir adelante. Me voy con la sensación de que la misión está cumplida. 4 temporadas, 3 campeonatos. Nunca olvidaré el amor que recibí de los aficionados desde mis primeros días.

Cataluña es mi lugar en la tierra. Gracias a todos los que conocí en el camino durante estos hermosos cuatro años. Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça ha vuelto a donde pertenece.

Visca el Barça. Visca Catalunya"