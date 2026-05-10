🔴EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid: Clásico decisivo donde se puede definir el campeón de la Liga

El Clásico 264 entre FC Barcelona y Real Madrid CF podría definir gran parte de La Liga. El conjunto catalán llega líder del campeonato y, tras vencer 2-1 a Osasuna, necesita al menos un empate para quedar a un paso de asegurar un nuevo título liguero. Además, el equipo blaugrana atraviesa un gran momento, acumulando diez victorias consecutivas en el torneo local y manteniendo un rendimiento perfecto como local esta temporada.

En la previa del compromiso, una de las grandes novedades pasa por la ausencia de Kylian Mbappé, quien no viajará con el equipo merengue para disputar el Clásico. A esto también se suma que el presidente Florentino Pérez y el directivo Emilio Butragueño tampoco estarán presentes en el encuentro, en medio de un ambiente tenso alrededor del club blanco tras una temporada llena de cuestionamientos.

Por el lado del Barcelona, el técnico Hansi Flick estará al frente del equipo pese al difícil momento personal que atraviesa recientemente. El entrenador alemán dirigirá un partido que puede marcar su primera gran consagración en España, ante un Real Madrid obligado a ganar para mantener vivas sus opciones matemáticas en la lucha por el campeonato.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido: