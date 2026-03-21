Presidente de Nacional sobre Diego Arias: “Vamos a respaldar hasta donde creamos que se pueda”

Sebastián Botero, presidente de Atlético Nacional, dialogó con El VBar de AS y Caracol Radio, donde se refirió al respaldo al técnico Diego Arias, la actualidad del plantel tras la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Millonarios y la situación de otros jugadores, entre otras cosas.

Análisis del espacio

“Este es un espacio de conversación que quisimos abrir hoy, más que para respaldar a Diego, para mirar a nuestros hinchas, a quienes respetamos y valoramos, de frente, para decirles que compartimos la frustración por la eliminación prematura en nuestra intención de la Copa Sudamericana. Sabemos que hay cosas que se tienen que mejorar, pero que hay un grupo unido, que creemos en los símbolos y esto para mí es un símbolo para demostrar que hay confianza, hay unión, para desmitificar muchos rumores que van surgiendo en el día a día y de invitar a nuestra hinchada, que es lo más importante, que siga acompañando, que siga confiando, para nosotros eso es vital en el funcionamiento tranquilo y exigente que tiene Atlético Nacional”.

¿Qué piensa Nacional a futuro?

“Las obligaciones siguen siendo las mismas. La frustración y el reconocimiento del fracaso, lo decimos abiertamente, de no haber participado este año en un torneo internacional lo asumimos. Eso tiene muchas consecuencias generales para lo que significa Atlético Nacional y la responsabilidad es volver a estar internacionalmente el próximo año”.

¿Qué pasa si Nacional no es campeón este semestre?

“Quiero pensar que tenemos que ganar el partido de mañana y cada partido que se venga, para que eso nos acerque a ser campeones. Estamos pensando mucho en que tenemos o no que ser campeones, compartimos mucho la responsabilidad de ir a un torneo internacional, eso se puede dar si somos campeones. La obligación es volver a un torneo internacional y disputar juntos todos los torneos que jugamos”.

¿Qué han hablado con David Ospina?

“Esa pregunta la responde mejor David. Nosotros tenemos un contrato con él hasta mitad de año, es un ídolo al interior del club, es una persona que yo quiero mucho, con quien tengo una gran relación, que nos ha dado grandes alegrías, que sufro con el maltrato que a veces recibe, pero que hace parte, lastimosamente, con este día a día que es Atlético Nacional. Estamos en permanente contacto y conversaciones, esperando cuáles son las decisiones respecto a su futuro. Contractualmente, nosotros estamos hasta junio, ya tendremos que entender cuál es su visión hacia delante”.

¿Cree que el semestre es tan malo cómo se está viendo?

“Es una respuesta bien polémica, obviamente estamos eliminados de torneo internacional, eso se dio en un partido, doloroso por el rival, por la forma. Sin pretender menospreciarlo, si opaca mucho lo que está sucediendo en la Liga, seguimos estando líderes y a eso le damos mucho valor, hay partidos donde uno no sale del todo contento, hay otros donde uno sale satisfecho. Lo que estamos buscando es mantener una regularidad que nos permita seguir sumando puntos, seguir estando líderes y llegar con mucha contundencia a esos playoffs para poder disputar el título de este semestre”.

¿Diego Arias renunció luego de la Sudamericana y le manejan el camerino?

“No, ninguno es cierto. Invito a la gente que crea la información que sale desde el club. Si alguna de esas acciones fueran reales tomaríamos acciones sobre las mismas”.

¿Cuál es la labor de Fermani en Nacional?

“Gustavo es un empleado más en Nacional, hace parte del Comité Directivo de Nacional, su responsabilidad es deportiva, como es la nuestra. En lo deportivo intervienen distintas áreas, Gustavo es el responsable del rendimiento del equipo profesional, de la estrategia del fútbol formativo, de todo el tema de secretaria técnica y es tan responsable, como cada uno de nosotros, de lo bueno y lo malo que pase en el equipo”.

¿Leonel Álvarez tiene puerta abierta en Nacional?

“Respondo lo de siempre, no hay nadie que tenga veto en Atlético Nacional, menos personas que como él, en su momento, nos han dado grandes alegría como esa de 1989″.

¿Está arrepentidos de la salida de técnicos anteriores?

“Las decisiones que hemos tomado, las hemos tomado con mucha convicción. A Pablo (Repetto), para irlos mencionando uno a uno y para todos, siempre mi respeto y una gran relación que existió desde lo personal. Tomamos unas decisiones porque considerábamos que queríamos ver unas cosas diferentes en Nacional, las cuales, luego con Efraín (Juárez) se lograron ver y respaldaron la decisión que nosotros tomamos. Luego Efraín tomó la decisión de irse de Nacional, con unas decisiones que él expone, volver a levantar ese muerto me parece innecesario, pero que se respetaron y se sumieron poniendo la institución por encima de cualquier nombre. Javier (Gandolfi), yo no considero que haya sido menos respaldado, aguantamos hasta donde consideramos que era necesario y que en adelante iba a haber un perjuicio para el equipo y por eso se tomó la decisión que él entendió y aceptó con toda la altura. Lo mismo acá, vamos a respaldar hasta donde creamos que se pueda respaldar, no desde la terquedad, no desde la intención de retar a la hinchada o a los medios de comunicación. Creemos que con los puntos a trabajar, Nacional puede seguirse acercando a esos objetivos”.

¿Hasta dónde pueden sostener a Rengifo?

“Hasta que el mercado lo permita, que el jugador lo quiera. Parte del negocio de los equipos es vender jugadores, tratamos de hacerlo de la manera correcta, de involucrar mucho lo que quieren los jugadores. Por Titi teníamos ofertas en diciembre, que de manera conjunta decidimos no aceptar y, cuando llegue una, haremos el mismo proceso, lo revisaremos en conjunto y tomaremos la decisión que sea adecuada para las partes”.

¿Quién respalda al presidente?

“Tengo la fortuna de tener una buena relación con la junta directiva, con los accionistas, a ellos mi gratitud y mi aprecio por todo lo que le han dado al equipo y por el respaldo que me han podido brindar”.