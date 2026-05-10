Barcelona, campeón de la Liga de España: así quedó la tabla, tras triunfo sobre Real Madrid

Barcelona defendió el título y se proclamó campeón de la Liga de España, luego de superar en el clásico al Real Madrid y, con ello, volverse inalcanzable para el conjunto Merengue. Se trata de la segunda vez en la historia de la competición, que el ganador del trofeo se define tras el enfrentamiento entre los dos más grandes de España.

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En la edición 264 del Clásico de España, el conjunto catalán se fue arriba en el marcador al minuto 9′, cuando Marcus Rashford realizó una obra de arte y la clavó en el palo lejano de Courtois de tiro libre. El segundo fue obra de Ferrán Torres, quien convirtió tras un gran pase de taco de Dani Olmo.

Barcelona, título 29 de liga

Con el resultado, se puso fin a la lucha por el título, que se extendió hasta la fecha 35. El conjunto catalán quedó con 91 puntos y le sacó una diferencia de 14 unidades al conjunto de la capital española, para así asegurar su trofeo número 29 en la competición, el segundo consecutivo con Hansi Flick y el tercero en los últimos cinco años.

La obtención de este título se produce tras 30 partidos ganados, un solo partido empatado y 4 perdidos, en el que se incluye el clásico de ida disputado en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid y una nueva temporada para el olvido

Como en la pasada temporada, el Real Madrid se quedó sin títulos importantes, pues no logró ni la liga ni la Champions League, ni la Supercopa de España. La afición ya pide cartas sobre el asunto y lo más probable es que Álvaro Arbeloa no continúe como entrenador, mientras el nombre de José Mourinho toma cada vez más fuerza para regresar.

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A falta de tres partidos, Real Madrid quedó segundo con 77 unidades, producto de 24 ganados, 5 empates y 6 perdidos.

Lucha por el descenso

Real Oviedo está muy cerca de confirmar su regreso a la segunda división, pues está último con 29 unidades. Levante y Alavés se encuentran en la zona roja, pero hay varios equipos implicados en esa disputa por la permanencia, pues hasta el puesto 13, tiene riesgo de caer a la segunda división.

Así quedó la tabla de la Liga de España