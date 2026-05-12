Florentino Pérez, contundente sobre el futuro del Real Madrid: “No voy a dimitir”

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez anunció que convocará elecciones a la Junta Directiva y que volvería a presentarse junto con su equipo, para “defender los intereses de los socios del Real Madrid”.

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En su comparecencia ante los medios de comunicación este martes, el mandatario explicó: “No voy a dimitir. He pedido a la Junta que inicie el proceso de elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar”.

“Dicen que hay gente que se está moviendo en la sombra para presentarse, pues que se presenten. Invito a todos aquellos que quieran presentarse a que tengan la oportunidad de hacerlo. Voy a defender los intereses de los socios del Real Madrid”, añadió.

“Hay sectores que quieren mandar en el Real Madrid, pero no lo han conseguido, porque en el Real Madrid mandan sus socios. La gente me cree a mí. En el Real Madrid mandan los socios mientras esté yo, y que no hagan cosas raras. El que se quiera presentar, que se presente, y no vaya por detrás con los periodistas. Todo esto tengo que salir a pararlo. Dicen por ahí que el Madrid es el caos, pero es el club más prestigioso del mundo”, continuó.

Hizo alusión a los comentarios sobre su salud: “Yo trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios. El Madrid son los 100.000 socios que lo formamos. He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda. Hemos tenido unos resultados que no han sido los mejores, pero es algo que asumimos. Aprovechan la situación para atacarme personalmente a mí, dicen: ‘¿Dónde está Florentino?’. Dicen que no existo, que estoy enfermo, algunos han dicho que tengo un cáncer”.

“Quiero que los socios del Madrid vayan a estas elecciones y demuestren a quién quieren. Los enemigos internos déjemelos a mí, de eso me encargo yo, y a los externos los tengo que denunciar. Se creen que por meterse con el Madrid pasan a ser más importantes. Tengo el apoyo de los socios, y por eso quiero que haya elecciones”, añadió.

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Sobre los cruces entre Valverde y Tchouaméni

“Llevo 26 años y se han pegado jugadores casi todas las temporadas, pero no tiene más trascendencia. Aquí lo que pasa es que alguien lo ha contado, y sabemos quién. Me parece muy mal, y me parece peor que lo hayan sacado a la luz. Seguro que no están contentos, porque pensarán que van a salir. Se han peleado todos los años, pero como se pelean los jóvenes. Para mí la filtración es peor, es la primera vez que lo veo”, comenzó.

“No digan que porque se peguen dos es el caos del Madrid. Se pegan todos los días y eso se acaba ahí. Si hay alguien dentro del club que lo saca fuera, es peor. Son dos chavales fenomenales y que juegan juntos en el medio del campo. Yo lo he tolerado durante 26 años y no ha pasado nada”, prosiguió.

Sin comentarios sobre el próximo entrenador

La rueda de prensa se produjo después de una reunión de la Junta Directiva del club blanco en la que se acordó la convocatoria de elecciones. El presidente no respondió sobre asuntos deportivos: “No voy a hablar ni de entrenadores ni jugadores, voy a hablar de que quiero devolver el patrimonio del Real Madrid a sus socios. No voy a hablar de lo deportivo. No estamos en ese momento procesal, estamos en el momento de arreglar que el Madrid pertenezca a sus socios, que nos lo quieren quitar”.

“No hablamos de fútbol, ni de jugadores ni de entrenadores. Hay un tema prioritario que se debe resolver. Cuando ganemos las elecciones dentro de poco, ya lo haré, pero ahora no. Yo no soy el protagonista, yo soy el presidente. El club es lo más importante, los protagonistas son los jugadores”, añadió.