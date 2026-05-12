Video: Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández sigue pidiendo un cupo en el Mundial con golazos en el Betis
El colombiano abrió el marcador en el empate parcial del Real Betis ante el Elche.
Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández se hizo presente en el marcador para adelantar, parcialmente, al Real Betis en el empate 1-1 ante el Elche, en juego por la fecha 36 de LaLiga de España.
El Cucho convirtió el primer tanto del encuentro a los 9 minutos, con un remate desde el borde del área a ras de pasto, ubicando la pelota al poste de la mano derecha del arquero Matias Dituro.
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Con esta anotación, El Cucho Hernández llegó a 11 tantos marcados con el Real Betis en la presente Liga de España. En todas las competencias, el atacante de 27 años registra 15 anotaciones.
El Elche igualó las acciones a los 42 minutos con un gol de Héctor Fort. Con este resultado, Real Betis se queda con 55 puntos, sin chances de pelear por la cuarta posición, pero muy cerca de asegurarse el quinto puesto.
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Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...