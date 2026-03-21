David Ospina sobre los cuestionamientos que ha tenido “Hoy tengo la conciencia tranquila”

David Ospina el experimentado arquero ha sido señalado por su ausencia en compromisos importantes recientes, situación que lo llevó a responder con firmeza en rueda de prensa.

En primer lugar, Ospina dejó claro su compromiso con el club desde su regreso al fútbol colombiano:

“Es una pregunta que no me esperaba. Desde que tomé la decisión de venir a Nacional, esa fue mi prioridad. Desde las primeras conversaciones con el presidente, Gustavo, siempre fui muy claro en mi postura. Desde que llegué, he tratado de hacer las cosas bien, independientemente de los resultados, aportando lo que puedo dentro del campo”.

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Asimismo, el guardameta reconoció que las críticas llegan en un momento complejo tanto para él como para el equipo:

“Es difícil escuchar eso hoy, por el momento que estamos atravesando. En cada equipo en el que he estado siempre he dado la cara, me he entregado al máximo, tanto a nivel de club como con mi país”.

Por otra parte, el arquero fue enfático al desmentir cualquier versión que ponga en duda su compromiso o profesionalismo, explicando las razones de sus ausencias:

“Decir que estoy priorizando otras cosas me da tristeza. Las veces que no he estado con Atlético Nacional han sido por lesiones. Por ejemplo, en el partido contra Millonarios venía de un cuadro viral fuerte; intenté jugar el fin de semana, pero recaí. En otras ocasiones ha sido por rotación o decisiones del cuerpo técnico”.

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Finalmente, Ospina cerró con un mensaje contundente sobre su ética profesional y su tranquilidad personal:

“Hoy tengo la conciencia tranquila. Quiero seguir disfrutando hasta el último día de mi carrera. Siempre he sido profesional, el fútbol me lo ha dado todo y también me ha enseñado mucho. Para mí, lo más importante es ser honesto conmigo mismo, con la hinchada y con el club, y eso nunca va a cambiar”.