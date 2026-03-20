Acusaciones contra Petro “carecen de fundamento”: Embajada de Colombia en Washington

La Embajada señaló que, a este momento, no se han emitido notificaciones al mandatario colombiano y tampoco existen fundamentos sobre estos señalamientos. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El Gobierno de Colombia que las acusaciones contra el presidente, Gustavo Petro, “carecen de fundamento”, luego de que el diario The New York Times informara que el mandatario estaría siendo investigado por la Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal alguna, ni ha confirmado las afirmaciones mencionadas en el informe. Las insinuaciones reportadas carecen de fundamento legal y fáctico”, declaró la Embajada colombiana en Washington en un comunicado.

Embajada rechaza el reporte

En el comunicado difundido por la Embajada colombiana se resalta que el informe periodistico se basa en fuentes anónimas y pide abordarlo “en su contexto completo y abordarse con la cautela que tales relatos no verificados requieren”.

“Ninguna autoridad competente ha emitido una resolución o notificación formal, ni ha confirmado las afirmaciones a las que se hace referencia en el informe. Las insinuaciones reportadas carecen de fundamento legal o fáctico”, agrega el documento.

Se recuerda que la vida del presidente Gustavo Petro siempre “ha enfrentado de manera constante e inequívoca la actividad delictiva, tanto en Colombia como durante sus años en el exilio, tras verse obligado a abandonar el país por denunciar irregularidades”.

En el documento agregan que la trayectoria en la vida del mandatario se caracteriza por la lucha contra la ilegalidad, organizaciones criminales narcotraficantes y similares, “lo que refleja un compromiso de larga data con la justicia, la integridad institucional y el estado de derecho. Este historial se sustenta en el análisis riguroso, no en la especulación”.

“Colombia mantiene su firme compromiso con el estado de derecho, el debido proceso y la integridad de sus instituciones democráticas. El Gobierno seguirá colaborando con sus socios internacionales a través de los canales establecidos, con la seriedad que estos asuntos requieren”, cierra el documento.

¿Petro investigado?

Según el diario The New York Times, las autoridades estadounidenses investigan al presidente colombiano Gustavo Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Presidente Gustavo Petro/ Presidencia de la República Ampliar Presidente Gustavo Petro/ Presidencia de la República Cerrar

Al menos dos líneas de investigación fueron abiertas por las fiscalías de Manhattan y de Brooklyn (Nueva York), con la colaboración de la agencia antidrogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según ese reporte, que cita fuentes del gobierno de Donald Trump bajo anonimato.

En contexto: Nombre de Petro está siendo “examinado” por justicia de EE.UU. en investigación por narcoterrorismo

La DEA y el Departamento de Justicia declinaron comentar ese artículo.

Tensiones previas

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, y particularmente entre Trump y Petro, entraron rápidamente en una fase muy volátil en cuanto el republicano regresó a la Casa Blanca hace un año.

El gobierno de derecha de Trump pronto chocó con el proyecto izquierdista de Petro, en el poder desde 2022 y quien ha buscado juntar aliados en América Latina contra Washington.

La ofensiva estadounidense lanzada en septiembre pasado contra lanchas presuntamente cargadas de droga, primero en el Caribe y luego también en el Pacífico, acentuó esa tensión diplomática.

Petro acudió a la Asamblea General de la ONU, y participó luego en una protesta en las calles de Nueva York en la que instó a los militares estadounidenses a desobedecer a Trump.

Dialogo presidencial entre sanciones

En medio de una guerra de palabras entre los mandatarios, Washington retiró la visa y aplicó sanciones económicas contra Petro y varios miembros de su familia. Trump incluso amenazó con acciones militares en Colombia tras el operativo y la captura el 3 de enero del mandatario venezolano Nicolás Maduro, encarcelado en espera de su juicio por narcotráfico.

Trump y Petro abrieron sin embargo una inesperada puerta al diálogo y acordaron una visita del colombiano a Washington, que tuvo lugar en febrero.

Las presuntas relaciones de Petro con el tráfico de drogas han sido debatidas públicamente en Colombia.

Su hijo mayor, Nicolás Petro, también objeto de sanciones de Washington, admitió haber recibido grandes sumas en efectivo de un condenado por narcotráfico en Estados Unidos, pero aseguró que los recursos nunca llegaron a la campaña electoral de su padre.

Petro, la víctima

El presidente colombiano ha dicho que él mismo ha sido víctima de conspiraciones para dañar su carrera política por parte de narcotraficantes, e incluso para acabar con su vida.

Al mismo tiempo, Petro se ha mostrado partidario de medidas como la legalización de la marihuana por parte del Congreso, y ha promovido un diálogo con grupos guerrilleros disidentes, acusados por Washington de traficar drogas para financiarse.