Motociclista habría apuñalado al conductor de un bus en Soledad, Atlántico

Un nuevo caso de intolerancia en las vías se registró este sábado en el municipio de Soledad, donde un motociclista habría atacado con arma blanca a un conductor de la empresa Sobusa luego de un accidente ocurrido a la altura de un semáforo cercano al Portal de Soledad, en la vía hacia Granabastos.

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De acuerdo con John Jairo Ospina, director operativo de la empresa, el hecho se originó cuando el motociclista perdió el control de su vehículo al intentar subirse a un andén en medio de la lluvia, lo que provocó su caída. El conductor del bus frenó para evitar arrollarlo, pero alcanzó a rozar levemente la motocicleta.

“La moto se le resbaló porque el piso estaba húmedo y, aunque el conductor frenó y lo esquivó, alcanzó a tocarle la motocicleta”, explicó el directivo.

Tras el incidente, el motociclista reaccionó de manera violenta y lanzó una piedra contra el vidrio panorámico del vehículo, causando daños materiales de alto costo.

“El vidrio panorámico sufrió daños millonarios, porque este tipo de repuesto no baja de un millón de pesos”, indicó Ospina. Posteriormente, el agresor se abalanzó contra el conductor y lo tacó con un arma blanca en repetidas ocasiones.

El trabajador se encuentra fuera de peligro

Según el directivo, el conductor intentó impedir que el responsable escapara, pero resultó con múltiples heridas en brazos, manos y piernas, por lo que fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece estable.

“Fue recibido a cuchillo por parte de este sujeto, quien le causó múltiples heridas”, relató Ospina, quien agregó que el trabajador se encuentra fuera de peligro y a la espera de recuperarse para interponer la respectiva denuncia ante las autoridades.

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El presunto agresor huyó del lugar, aunque quedó registrado en varios videos que servirían como evidencia para su identificación. Desde la empresa Sobusa hicieron un llamado a la tolerancia y al respeto en las vías.

“Nuestros conductores son padres de familia que salen a prestar un servicio público y a ganarse el sustento de sus hogares”, expresó Ospina, al tiempo que solicitó a las autoridades avanzar en la ubicación del responsable para que responda por este hecho.