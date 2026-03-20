“Están extorsionando hasta los que venden fritos”: denuncian inseguridad en Ciudad Camelot, Soledad
Extorsiones provocan cierres masivos de negocios.
Habitantes de Ciudad Camelot, Soledad, denuncian que bandas criminales están extorsionando hasta a quienes venden fritos y aguacates. Según los vecinos, los grupos delincuenciales distribuyen panfletos intimidatorios a cualquier hora del día, generando miedo constante en la comunidad.
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Comercios obligados a cerrar
La situación ha llevado al cierre de tiendas, restaurantes, droguerías y puestos informales, como ventas de fritos, aguacates, bolis e hielo. Los comerciantes aseguran que no pueden seguir operando bajo amenazas, lo que ha afectado seriamente la economía de muchas familias.
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Barrio convertido en “pueblo fantasma”
El temor es tal que, a partir de las 7 de la noche, las calles quedan desiertas y el barrio se transforma en un “pueblo fantasma”.
"Hacemos denuncias desde Ciudad Camelot por las extorsiones que se están presentando. A cualquier hora tiran panfletos intimidatorios. Tiendas, misceláneas, restaurantes y droguerías han tenido que cerrar. Incluso ahora están afectando a los vendedores informales de fritos, aguacates, bolis e hielo. La situación genera terror y miedo constante en nuestra comunidad", explicó un habitante.
Los ciudadanos hacen un llamado urgente a las autoridades para que intervengan de manera inmediata, solicitando presencia del ejército y mayores operativos policiales que devuelvan la tranquilidad a Ciudad Camelot.