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20 mar 2026 Actualizado 19:05

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“Están extorsionando hasta los que venden fritos”: denuncian inseguridad en Ciudad Camelot, Soledad

Extorsiones provocan cierres masivos de negocios.

Hay un sub registro de más de 100 educadores viictimas.

Hay un sub registro de más de 100 educadores viictimas.

Brandon

Barranquilla

Habitantes de Ciudad Camelot, Soledad, denuncian que bandas criminales están extorsionando hasta a quienes venden fritos y aguacates. Según los vecinos, los grupos delincuenciales distribuyen panfletos intimidatorios a cualquier hora del día, generando miedo constante en la comunidad.

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Comercios obligados a cerrar

La situación ha llevado al cierre de tiendas, restaurantes, droguerías y puestos informales, como ventas de fritos, aguacates, bolis e hielo. Los comerciantes aseguran que no pueden seguir operando bajo amenazas, lo que ha afectado seriamente la economía de muchas familias.

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Barrio convertido en “pueblo fantasma”

El temor es tal que, a partir de las 7 de la noche, las calles quedan desiertas y el barrio se transforma en un “pueblo fantasma”.

"Hacemos denuncias desde Ciudad Camelot por las extorsiones que se están presentando. A cualquier hora tiran panfletos intimidatorios. Tiendas, misceláneas, restaurantes y droguerías han tenido que cerrar. Incluso ahora están afectando a los vendedores informales de fritos, aguacates, bolis e hielo. La situación genera terror y miedo constante en nuestra comunidad", explicó un habitante.

Los ciudadanos hacen un llamado urgente a las autoridades para que intervengan de manera inmediata, solicitando presencia del ejército y mayores operativos policiales que devuelvan la tranquilidad a Ciudad Camelot.

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