Conozca la agenda cultural, deportiva y gastronómica este puente festivo en Barranquilla

Barranquilla vive este sábado 21 de marzo de 2026 un dinámico puente festivo con una agenda cargada de actividades culturales, gastronómicas y musicales, en línea con la apuesta del alcalde Alejandro Char por consolidar la ciudad como destino turístico y de eventos de talla nacional e internacional. Desde el viernes ya se desarrollan múltiples experiencias que convocan tanto a locales como a visitantes.

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Uno de los principales epicentros es el Gran Malecón, donde desde el 20 de marzo se lleva a cabo la feria Dulces Tradición, que se extenderá hasta el 5 de abril. Este espacio reúne a emprendedoras que ofrecen dulces típicos de Semana Santa, rescatando recetas tradicionales del Caribe colombiano y fortaleciendo el emprendimiento.

La programación en este escenario también ha incluido ensayos artísticos como los de la Corporación Artística Nativos, que ya se prepara para el Carnaval de Barranquilla 2027. Este sábado, además, se desarrollan actividades especiales por el Día Mundial del Síndrome de Down, con presentaciones inclusivas de danza y música lideradas por la Fundación Intégrame.

En paralelo, la ciudad celebra desde el 20 y hasta este 22 de marzo el XX Carnaval Internacional de las Artes, un evento que reúne a artistas y pensadores en distintos escenarios culturales. La programación incluye homenajes, cine, exposiciones y espacios dirigidos a la infancia, consolidando a Barranquilla como un referente cultural en la región.

Concierto en el Romelio

El puente festivo también está marcado por eventos de gran afluencia. Este sábado se realiza el concierto del artista Blessd en el estadio Romelio Martínez, para el cual las autoridades han dispuesto medidas especiales de seguridad, incluyendo un Puesto de Mando Unificado y cierres viales en los alrededores del escenario.

Las restricciones de movilidad en el sector del estadio se mantendrán hasta la madrugada del domingo 22 de marzo, con rutas alternas habilitadas y presencia de agentes de tránsito para garantizar el flujo vehicular y la seguridad de los asistentes.

Festival de la ciruela

A pocos kilómetros, en el corregimiento de Campeche, en Baranoa, se desarrolla simultáneamente el Festival de la Ciruela en su edición número 38, vigente del 20 al 23 de marzo. Esta celebración reúne a decenas de expositores que ofrecen una amplia variedad de productos derivados de esta fruta, desde dulces tradicionales hasta innovadoras preparaciones.

El festival, respaldado por autoridades departamentales y locales, no solo exalta la gastronomía del Atlántico, sino que también impulsa la economía comunitaria y el turismo. Con cerca de 60 kioscos y más de un centenar de participantes, el evento se consolida como una de las principales vitrinas culturales del departamento.

De esta manera, Barranquilla y sus alrededores viven un fin de semana que combina tradición, inclusión, arte y entretenimiento, reafirmando su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos del país durante temporadas festivas.