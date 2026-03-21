Siete representantes del Atlántico recibieron sus credenciales tras elecciones del 8 de marzo
Las credenciales se entregaron en la Galería de la Plaza de la Paz.
Los siete representantes elegidos por el Atlántico recibieron oficialmente este sábado sus credenciales que los acreditan como ganadores de las elecciones del pasado 8 de marzo. Tras casi dos semanas de escrutinios y revisión de resultados, los congresistas obtuvieron su aval formal para asumir su labor en la Cámara de Representantes.
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¿Quiénes son los representantes del Atlántico?
El reparto de curules quedó de la siguiente manera: Cambio Radical obtuvo tres curules con Estefanel Gutiérrez Pérez, Welfran Junior Mendoza Torres y Samir Eduardo Radi Chemas; Pacto Histórico logró dos con Jaime Arturo Santamaría Acosta y Andrea Camila Vargas De la Hoz; mientras que el Partido Liberal se quedó con dos, representados por Jezmi Lizeth Barraza Arraut y César Antonio Barrera Vergara.
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La representante Andrea Vargas destacó la responsabilidad que implica su rol: “El congreso implica un trabajo riguroso para legislar, para hacer control y para gestionar. Creo que la bancada atlanticense tiene que tener la altura del momento”.
Por su parte, Samir Radi aseguró que los retos son grandes, pero asumidos con compromiso: “Un gran reto por delante, pero con responsabilidad, compromiso y agradecimiento, vamos por la renovación del Atlántico”.
Jezmi Lizeth Barraza Arraut destacó los proyectos en los que ya están trabajando: “Vamos a seguir trabajando durante cuatro años más por ser la voz del departamento del Atlántico y de la provincia. Tenemos en trámite proyectos de ley como entornos seguros y homenajes soledeños. También estamos avanzando en iniciativas dirigidas a mujeres y jóvenes del país, y seguiremos alzando la voz desde las comisiones económicas por el presupuesto del Atlántico”.
Los congresistas asumirán sus funciones en los próximos días y se espera que la bancada atlanticense sea un actor activo en la formulación de leyes y en el control político a nivel nacional, representando los intereses del departamento en el Congreso de la República.
Este nuevo periodo legislativo marca una etapa de continuidad y renovación, con representantes que combinan experiencia política con la promesa de nuevos proyectos orientados al desarrollo social, económico y cultural del Atlántico.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....