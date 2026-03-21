Siete representantes del Atlántico recibieron sus credenciales tras elecciones del 8 de marzo

Los siete representantes elegidos por el Atlántico recibieron oficialmente este sábado sus credenciales que los acreditan como ganadores de las elecciones del pasado 8 de marzo. Tras casi dos semanas de escrutinios y revisión de resultados, los congresistas obtuvieron su aval formal para asumir su labor en la Cámara de Representantes.

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¿Quiénes son los representantes del Atlántico?

El reparto de curules quedó de la siguiente manera: Cambio Radical obtuvo tres curules con Estefanel Gutiérrez Pérez, Welfran Junior Mendoza Torres y Samir Eduardo Radi Chemas; Pacto Histórico logró dos con Jaime Arturo Santamaría Acosta y Andrea Camila Vargas De la Hoz; mientras que el Partido Liberal se quedó con dos, representados por Jezmi Lizeth Barraza Arraut y César Antonio Barrera Vergara.

La representante Andrea Vargas destacó la responsabilidad que implica su rol: “El congreso implica un trabajo riguroso para legislar, para hacer control y para gestionar. Creo que la bancada atlanticense tiene que tener la altura del momento”.

Por su parte, Samir Radi aseguró que los retos son grandes, pero asumidos con compromiso: “Un gran reto por delante, pero con responsabilidad, compromiso y agradecimiento, vamos por la renovación del Atlántico”.

Jezmi Lizeth Barraza Arraut destacó los proyectos en los que ya están trabajando: “Vamos a seguir trabajando durante cuatro años más por ser la voz del departamento del Atlántico y de la provincia. Tenemos en trámite proyectos de ley como entornos seguros y homenajes soledeños. También estamos avanzando en iniciativas dirigidas a mujeres y jóvenes del país, y seguiremos alzando la voz desde las comisiones económicas por el presupuesto del Atlántico”.

Los congresistas asumirán sus funciones en los próximos días y se espera que la bancada atlanticense sea un actor activo en la formulación de leyes y en el control político a nivel nacional, representando los intereses del departamento en el Congreso de la República.

Este nuevo periodo legislativo marca una etapa de continuidad y renovación, con representantes que combinan experiencia política con la promesa de nuevos proyectos orientados al desarrollo social, económico y cultural del Atlántico.