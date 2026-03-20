El 83% del Caribe está en riesgo de derrames de petróleo: modelo matemático permite anticiparlos

Las matemáticas, que muchas veces se ven como algo lejano o complejo, hoy se están convirtiendo en una herramienta clave para prevenir desastres ambientales en el país.

Así lo revela la investigación “Matemáticas contra el petróleo”, que explica cómo es posible anticipar el comportamiento de un derrame en el mar antes de que cause daños graves.

El estudio fue liderado por Andrea Devis Morales, oceanóloga y profesora de Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario, la cual usó modelos de simulaciones numéricas hechas en computador que recrean lo que pasaría en la vida real ante derrames de petróleo.

Es decir, permiten “ver” hacia dónde se movería el petróleo en el agua, cómo se dispersaría y qué zonas podrían verse afectadas.

Según la investigación, estas simulaciones pueden hacerse en menos de una hora, lo que permite actuar antes de que el crudo llegue a la costa.

Por ejemplo, las autoridades podrían cerrar playas, alertar a pescadores o activar planes de emergencia para evitar que el daño sea mayor.

“Colombia tiene unos tiempos de respuesta muy largos entre contingencias por derrames de hidrocarburos en el marco. Esto principalmente porque no tenemos herramientas que permitan pronosticar de una forma ágil el movimiento de la mancha del petróleo”, afirmó Morales por la razón por la que se inició el estudio.

El informe advierte que el 83 % del mar Caribe está en riesgo de contaminación por hidrocarburos. Esto se debe, en gran parte, al constante paso de barcos que transportan petróleo.

Según el estudio, uno de los puntos más sensibles en Colombia es el Golfo de Morrosquillo, entre Sucre y Córdoba. Allí operan terminales petroleras y hay tráfico permanente de embarcaciones.

Entre 1992 y 2021 se registraron al menos nueve derrames, algunos fueron pequeños, de entre 50 y 69 barriles, pero aun así causaron daños importantes.

Estos impactos no son solo ambientales, cuando ocurre un derrame, se afectan los manglares (que son ecosistemas clave para la vida marina), la pesca artesanal, de la que dependen muchas familias, y el turismo, que es fuente de ingresos en la región.

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Para entender mejor cómo se comporta el petróleo en el mar, los investigadores usaron una herramienta llamada OpenOil, este sistema tiene en cuenta factores como el viento, las corrientes marinas, la salinidad del mar y la temperatura del agua, con el fin de saber cómo influye la velocidad y dirección en la que se mueve el crudo.

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Los resultados muestran que incluso los derrames pequeños pueden expandirse rápidamente y mantenerse por mucho tiempo si no se controlan a tiempo.

A pesar de estos avances, el estudio señala dos grandes obstáculos el primero es la falta de datos en tiempo real sobre el estado del mar (como vientos o corrientes), lo que limita la precisión de las predicciones. El segundo es la falta de decisión para implementar estas herramientas de forma constante en las instituciones.

“Para que estos modelos realmente sean efectivos, necesitamos que Colombia cuente con mayor información meteorológica y oceánica de muy alta resolución, ya que de estos datos depende la calidad de las simulaciones”, agregó Morales.