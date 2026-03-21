En Pereira, más de 30 mil personas siguen sin agua en la comuna del Café por el daño de una tubería

Pereira

Una grave afectación en el servicio de acueducto mantiene sin agua potable a más de 35.000 personas en la comuna del Café, donde cerca de 11.000 familias resultaron impactadas por la emergencia.

Según informó la empresa Aguas y Aguas de Pereira, el daño se presentó en una tubería principal de 16 pulgadas, fundamental para el abastecimiento de este sector de la ciudad.

El reporte oficial da cuenta que la afectación en la infraestructura no fue accidental, sino que habría sido ocasionada por terceros, al parecer, personas que habitan en una invasión cercana al punto de la emergencia.

Estas personas habrían provocado un incendio de capa vegetal, lo que generó altas temperaturas que terminaron por fracturar el tubo, causando una ruptura de gran magnitud y la interrupción del servicio.

Foto: Aguas y Aguas de Pereira Ampliar Foto: Aguas y Aguas de Pereira Cerrar

Debido a la complejidad del daño, los trabajos de reparación avanzan de manera continua, pero se estima que el servicio sólo podrá normalizarse hacia el domingo.

Mientras se supera la emergencia, las autoridades han activado un plan de atención con carrotanques y suministro alterno de agua, con apoyo de la Gobernación de Risaralda, organismos de Gestión del Riesgo, Bomberos de Pereira y Dosquebradas, y la Policía Nacional. Las acciones están enfocadas en atender de manera prioritaria a los sectores más afectados de esta comuna.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para hacer un uso responsable del agua y mantenerse atentos a la información oficial, mientras continúan las labores para restablecer el servicio.

Este caso también pone sobre la mesa la preocupación por los impactos que pueden generar acciones indebidas en zonas vulnerables, afectando directamente a miles de familias en la ciudad.

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