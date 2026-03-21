Gobernadores alertan por impacto de liquidación de EPS en pacientes

Valle del Cauca

La orden del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS en quiebra encendió las alarmas de los gobernadores del país que hacen un llamado a no improvisar con el sistema de salud, poniendo en riesgo a los pacientes.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, insiste en que el Gobierno nacional debe construir un plan territorializado, que tenga en cuenta las realidades de cada región para así garantizar que las personas no pierdan acceso a sus tratamientos.

“Los pacientes van a tener barreras, no van a ser atendidos. Los pacientes crónicos van a tener dificultades, al igual que quienes tienen cáncer o enfermedades huérfanas. No hay una red de medicamentos ni una red de atención”, señaló.

A este panorama se suma la incertidumbre financiera que enfrentan hospitales y clínicas, en medio de millonarias deudas que aún no tienen doliente claro.

“Los hospitales públicos y las clínicas van a tener dificultades económicas, porque no está claro quién les va a pagar, ya que el Gobierno nacional ha dicho que no va a asumir esas deudas”, advirtió.

La mandataria señaló que otro de los puntos que genera alerta es el posible traslado masivo de usuarios a la Nueva EPS, que actualmente no cuenta con la capacidad suficiente para asumir esa carga sin afectar la atención.

“La Nueva EPS no está preparada para absorber tal cantidad de pacientes, no tiene ni la red ni la capacidad para entregar los medicamentos en este momento”, agregó.

Los mandatarios reiteraron el llamado al Gobierno nacional para instalar una mesa institucional que permita definir un plan claro que garantice la atención a los pacientes en todo el país.