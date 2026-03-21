Digno Palomino rechaza señalamientos por hechos violentos en Barranquilla: esto dijo

Digno Palomino, señalado como cabecilla de la banda criminal “Los Pepes”, respondió en un comunicado donde negó cualquier vínculo con los recientes hechos de violencia ocurridos en el norte de Barranquilla durante la madrugada del jueves 19 de marzo.

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En el documento, Digno Palomino aseguró que está siendo relacionado injustamente con estos hechos y expresó su rechazo a dichas versiones. “Comparezco ante la opinión pública para manifestar mi más enérgico rechazo a estas acusaciones infundadas”, afirmó en el texto difundido.

“Cada vez que ocurre un hecho se acude a mi nombre”

El presunto líder criminal también cuestionó que su nombre sea mencionado de forma recurrente cada vez que ocurre un hecho violento en la ciudad, sin que existan pruebas que lo vinculen.

“Es inaceptable que cada vez que ocurre un hecho lamentable en la ciudad, se acuda de manera sistemática y ligera a mi nombre para señalarme como responsable sin que medie una investigación previa ni una sola prueba técnica que lo sustente”, indicó.

Hizo un llamado a las autoridades judiciales para que adelanten las investigaciones correspondientes bajo el debido proceso.

“Hago un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación y al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para que sea la administración de justicia, bajo el imperio de la ley y el debido proceso, la que se encargue de esclarecer lo ocurrido”, expresó.

Finalmente, Palomino reiteró su disposición a colaborar con las autoridades y pidió respeto por su presunción de inocencia.

“Exijo respeto por mi presunción de inocencia y que se ponga fin a la práctica de señalarme sin pruebas cada vez que así se desee, pues la verdad jurídica debe prevalecer sobre cualquier conjetura o interés particular”, concluyó.