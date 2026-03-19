Balacera en el norte de Barranquilla deja tres heridos y tres capturados, entre ellos un menor

Un violento ataque sicarial se registró en la madrugada de este jueves 19 de marzo en el norte de Barranquilla que dejó como saldo tres personas lesionadas, dos capturados, quienes también resultaron heridos, y un adolescente aprehendido en medio de la reacción de las autoridades.

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Los hechos ocurrieron en la carrera 43 con calle 82, donde, según el informe oficial, las víctimas se encontraban en la parte externa de un establecimiento nocturno cuando fueron sorprendidas por cuatro sujetos que se movilizaban en un taxi. Los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones, generando pánico en la zona.

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Los atacantes emprendieron la huida por la carrera 43. Sin embargo, a la altura de la calle 95B, el vehículo en el que escapaban colisionó, lo que permitió la rápida reacción de la policía. En el lugar fueron capturados dos adultos y aprehendido un menor de edad, todos con lesiones producto del siniestro.

Las autoridades confirmaron además la incautación de cuatro armas de fuego, varios proveedores, algunos con capacidad de hasta 32 cartuchos y el taxi utilizado para cometer el atentado.

Las víctimas del atentado fueron identificadas como Luis Bernal Castro Barrios, José Armando Pertuz Montenegro y Julio Enrique Ruiz Polanía, quienes fueron trasladados a centros asistenciales. De acuerdo con información preliminar, dos de ellos registran antecedentes judiciales por delitos como hurto calificado, lesiones culposas y perturbación de la posesión de inmueble.

Entre los capturados se encuentra Jean David Pacheco González, mientras que la identidad del segundo adulto y del menor permanece en verificación por parte de las autoridades.

Como principal hipótesis, la Policía investiga un posible ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales, ya que, al parecer, las víctimas estarían vinculadas al grupo delincuencial organizado “Los Costeños”, mientras que los capturados pertenecerían a “Los Pepes”.